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FC Barcelona v Real Sociedad - La Liga EA SportsGetty Images Sport

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Dondurulan transfer: Barcelona, Hilal'e karşı akıntıya karşı yüzüyor

Transfers
La Liga
Premier Lig
Barcelona
Al Hilal
M. Casado
İspanya
Suudi Arabistan

Barcelona'nın 22 yaşındaki orta saha yıldızı Marc Casado'nun geleceği hâlâ netlik kazanmadı.

Hilal bu konuda bir adım öne çıkarak Casado'yu kadrosuna katmak için Barça'ya bir teklif sundu, ancak Katalan ekibi geçtiğimiz temmuz ayında teklifi reddetti. O günden bu yana iki kulüp arasındaki görüşmeler nihai bir anlaşmaya ulaşmaktan hâlâ uzak.

"Mundo Deportivo" gazetesi, anlaşmazlığın oyuncunun değerinin belirlenmesi konusunda olduğunu belirtti. Barcelona, 30 milyon avroyu aşan bir meblağ talep ediyor, hatta 40 milyona yaklaşmayı hedefliyor. Bu ise Hilal'in ulaşmak istemediği bir rakam.

Kişisel düzeyde ise Casado ile yürütülen görüşmeler ileri bir aşamaya ulaştı; oyuncu ile Hilal arasında iyi bir anlayış mevcut. Bununla birlikte nihai anlaşma, iki kulübün görüş ayrılıklarını yakınlaştırmadaki başarısına bağlı.

Aynı zamanda orta saha oyuncusu birçok Avrupa liginin de ilgisini çekiyor; bu durum Barcelona akademisi mezunu tarafından da olumlu karşılanıyor. 

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İtalya Ligi, Almanya Ligi ve İngiltere Premier Lig'den kulüpler, henüz resmi bir teklif sunulmamış olsa da Casado'nun durumunu yakından takip ediyor.

Şu an itibarıyla, Barcelona ile yaşanan mali anlaşmazlıklar transferi durgun bir noktada tutsa da Hilal'in teklifi hâlâ en ciddi teklif olmayı sürdürüyor.

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