Atletico ile konuğu Real arasında oynanan Madrid derbisini yöneten hakem Ortiz Arias, dondurma cezası ve maç yönetiminden men ile karşı karşıya.

Tartışmalı hakem kararları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" sitesi, Ortiz Arias'ın Metropolitano Stadı'nda unutulmaz hakem kararlarından birini sergilediğini aktardı.

Site şöyle devam etti: "4 ağır hata ve VAR teknolojisinden iki müdahale, üstelik henüz ele alınmamış iki durum daha mevcut."

"VAR teknolojisi dosyası"nın öğrendiğine göre, ceza şimdiden masaya yatırılmış durumda; bu da hakemin en az iki hafta dondurulması anlamına geliyor.

İlk hata, Atletico Madrid oyuncusu Cristian Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı basma pozisyonunda geldi.

Archivo VAR şu noktaya dikkat çekti: "Ortiz Arias, her gün görmediğimiz durumlardan biri olan oyuncu kimliğinde karışıklık halinde, faulü işleyen kişi Arjantinli defans oyuncusu olmasına rağmen Bellingham'a sarı kart gösterdi."

VAR teknolojisi devreye girdi ve hakem inceleme ekranına yöneldi. İşte tartışmaya açık nokta burada geldi: Kartı düzeltti ve sarıyı Romero'ya gösterdi. VAR teknolojisinin oyuncu kimliğindeki karışıklık meselesini ele alma biçimine ilişkin Hakem Teknik Komitesi'nin ne diyeceğini beklemek gerekecek.

İkinci hataya gelince, çok daha vahimdi ve bu, hiçbir tartışma veya yorum kaldırmıyor. Kang-in Lee'nin Fede Valverde'ye yaptığı müdahalede, oyuncu ayakkabısının ucuyla Real Madrid oyuncusunun ayak bileğine bastı ki bu, açıkça doğrudan kırmızı kartı gerektiren bir durum.

Ortiz Arias olaya birkaç metre mesafedeydi, ancak hiçbir kart göstermedi, sarı bile göstermedi. İşte burada durumun ciddiyeti katlanıyor, çünkü VAR teknolojisi de müdahale etmedi.

Bu olay karşısında hiçbir mazeret ayakta kalamaz: Real Madrid'in oyunu hızlıca sürdürdüğünü söylemek hiçbir şeyi değiştirmez; hakem oyunu durdurmakla yükümlüdür, üstelik Valverde olayı doğrudan önünde protesto ediyordu. Bu, iki aşamada göz ardı edilen bir kırmızı kart durumuydu: önce hakem tarafından, sonra VAR teknolojisi tarafından.

Üçüncü hataya gelince, en azından doğru bir şekilde sonuçlandı, düzeltme geç gelmiş olsa da. Giuliano Simeone lehine Dean Huijsen'e verilen penaltı.

Bu durumda penaltı verildiği anda kırmızı kart ona eşlik eder, çünkü topa ortak mücadele olduğunu söyleme imkânı yoktur.

Ortiz Arias yalnızca sarı kart gösterdi ve savunmanın göbeğindeki oyuncuyu kırmızı kartla oyundan atması için VAR teknolojisinin müdahalesine ve kendisini inceleme ekranına yönlendirmesine ihtiyaç duydu.

Bugün sabah ortaya çıkan dördüncü bir hata daha var; tribünlerden çekilen bir görüntünün yayınlanmasının ardından, Kylian Mbappe'nin şutunun ardından Pubill'in el ile oynaması nedeniyle Real Madrid lehine bir penaltı gündeme geldi. Bu görüntü maç boyunca hiçbir anda tekrar gösterilmedi.

Archivo VAR şunu vurguladı: "Hakkaniyet adına bu noktada net olalım: Durum Ortiz Arias açısından üzücü; her ne kadar uluslararası bir hakem olmasa da oldukça saygın bir mesleki kariyere sahip ve bu onun büyük fırsatıydı, ancak sorun şu ki bunu kendi kararları yüzünden heba etti."

Site şu ifadeyi kullandı: "Atletico'nun ilk dakikadan itibaren dayattığı tehlikeli oyuna en baştan bir son verebilirdi, ancak defalarca bunu yapmamayı tercih etti. Maç onun elindeydi ve okuması için önünde alan vardı, ama onu kasıtlı olarak yanlış okudu. Fırsatını yakaladı, ama değerlendiremedi ve benzer bir fırsatı yeniden yakalaması zor."

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