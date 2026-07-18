Donald Trump, başarısız milli takım teknik direktörüne sert çıkıştı: "Devasa bir hata!"

Donald Trump, cuma gecesi ile cumartesi gecesi arasında geçen çarşamba günü oynanan İngiltere-Arjantin maçına ilişkin yorumda bulundu. ABD Başkanı, bu yorumunda Thomas Tuchel’in kararlarını ciddi şekilde sorguladı.

İngiltere, Çarşamba akşamı Anthony Gordon'un golüyle 1-0 öne geçti. Uzun süre İngilizler, 1966'dan bu yana ilk Dünya Kupası finaline doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ta ki Enzo Fernandez maçın bitimine az kala beraberlik golünü atana kadar.

Arjantin bunun üzerine geri çekilmeyip galibiyet için tüm gücüyle saldırmaya karar verdi. Lionel Messi’nin ortasında Lautaro Martínez, uzatma dakikalarında galibiyet golünü kafayla attı.

Maçın ardından İngiltere’de Thomas Tuchel’e yönelik eleştiriler patlak verdi. İlk golün ardından İngiltere toplu halde geri çekildi ve bu da başına bela açtı.

Trump da İngilizlerin taktiği hakkında görüşlerini açıkladı. “Harry Kane gibi harika bir oyuncunuz var, hatta bir zamanlar onunla golf bile oynamıştım, ama onu ekstra bir defans oyuncusu olarak mı oynatıyorsunuz?”

“Öne geçtiler ve en iyi forvetlerini savunmaya mı koydular? Bu gerçekten devasa bir hata,” dedi Amerika’nın 47. başkanı.