Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic kariyerinde bir ilki başardı.

Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti

Tadic golleriyle öne çıktı

Livakovic bir ilke imza attı

NE OLDU? Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, Akdeniz ekibini Dusan Tadic'in 43. ve 65. dakikalarde gelen iki golü ve Edin Dzeko'nun 67. dakikada kaydettiği tek golle 3-0 mağlup etti. Tadic iki golüyle ön plana çıkarken kaleci Livakovic de kariyerinde bir ilke imza attı.

BÜYÜK RESİM: Dominik Livakovic karşılaşmanın henüz 1-0 olduğu 64. dakikada rakiple karşı karşıya kaldığı bir pozisyonu kurtardı ve atağın devamında uzun oynayıp pasını Dusan Tadic ile buluşturdu. Tadic ise Livakovic'in bu pasını gole çevirdi. Böylece Livakovic kariyerinde bir ilki başardı.

Dusan Tadic'e asisti yapan Dominik Livakovic, kariyerinde ilk kez gol pası verme başarısı gösterdi.

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DAHA FAZLASI: Süper Lig'deki 4 mücadelede kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapattı. Livakovic, yalnızca Göztepe maçında kalesinde 2 gol gördü.

SIRADA NE VAR? Dört haftada topladığı 10 puanla Fenerbahçe maç fazlasıyla Süper Lig'in liderlik koltuğunda. Sarı-lacivertliler milli aranın ardından performansını sürdürmek isteyecek.