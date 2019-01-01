Domagoj Vida, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Maddi sıkıntılar nedeniyle yüksek maaşlı futbolcularını elden çıkarmayı düşünen Beşiktaş’ta Domagoj Vida takımda kalmak istiyor.

Hürriyet'ten İsmail Er’in haberine göre, dört bankadan oluşan konsorsiyumla 2 yılı ana para ödemesiz olarak borçlarını 5 yıllığına yapılandıran, buna bağlı olarak küçülme kararı alan Beşiktaş’ta yönetimi, futbolcularla bire bir görüşmeler yaparak “Maaş bütçemizde de küçülme olacak. Kulüp bulup gitmek isteyene kolaylık sağlarız. Kalmak istiyorsanız da bu yapılandırmaya katkıda bulunmanız gerekir” demeye başladı.

Görüşme yapılan futbolculardan futbolculardan Domagoj Vida ise “Bugüne kadar menajerim aracılığı ile bana hiçbir kulüp talip olmadı. Ailem ile birlikte ’de mutluyuz. Beni Avrupa’da birçok takım isterken, çok zor şartlarda Beşiktaş Kulübü’ne kazandırdınız. Arkadaşlarımla çok iyi uyum sağladık. Parasal konularda yaşanan olayların dışındayım. Menajerim ile konuşun, orta yolu bulalım. Ben fedakarlığa hazırım” cevabını verdi.