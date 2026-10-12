Real Madrid, kalesinin geleceğini güvence altına alma dosyasında önemli bir adım attı; Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois ile sözleşme yenilemesi konusunda ilk anlaşmaya varıldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun açıkladığına göre, Courtois'nın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor; ancak yeni ön anlaşma, oyuncunun bir sezon daha kalmasını ve 2027-2028 sezonunda da takımın kalesini korumaya devam etmesini hedefliyor.





Real Madrid, Courtois'yı dünyanın en önemli kalecilerinden biri ve takımın projesinde vazgeçilemez temel bir unsur olarak görüyor. Belçikalı eldiven, yıllar boyunca büyük maçlarda fark yaratma kapasitesini kanıtladı ve iki taraf yeni anlaşmanın son rötuşlarını yapmaya oldukça yaklaştı.













Bu adım, Real Madrid'in en önemli oyuncularından birini elinde tutma isteğinin bir parçası olarak geliyor. Kulüp, yerel ve Avrupa kupalarında büyük deneyime sahip, Real Madrid forması taşımanın getirdiği baskının doğasını çok iyi bilen bir kaleciye alternatif arama sürecine girmek istemiyor.

İspanyol basınında geçen Eylül ayında yer alan haberler, Real Madrid ile Courtois'nın beraberliklerini 30 Haziran 2028'e kadar uzatma konusunda anlaşmaya yaklaştığını belirtmişti. Bu gelişme, kulübün Belçikalı kalecinin hizmetlerine ne kadar bağlı olduğunu yansıtıyordu.

2018 yılında Real Madrid'e katılmasından bu yana Courtois, takımın en önemli yıldızlarından birine dönüştü. Önemi yalnızca alışılmış kurtarışlarla sınırlı kalmadı, en büyük maçlardaki belirleyici anlara kadar uzandı.

Bunun en çarpıcı örneği, 2022 yılında Liverpool karşısında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali olmaya devam ediyor. Belçikalı kaleci o maçta efsanevi bir performans sergiledi, kurtarışlarıyla Real Madrid'in tarihindeki 14. Avrupa kupasını kazanmasına katkı sağladı ve maçın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

Beklenen anlaşma, Courtois'nın 34 yaşına girmesine rağmen gündeme geliyor. Kulüp, deneyimine, kalitesine ve büyük randevularda parlama yeteneğine dayanarak onu kaleci mevkisinde hâlâ birinci tercih olarak değerlendiriyor.

Belçikalı kaleci, 2023 yılında uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açan ciddi bir diz sakatlığı yaşamıştı; ancak geri döndü ve yerini yeniden kazanmayı başardı. Böylece Real Madrid'in, kendi jenerasyonunun en önemli kalecilerinden birini elinde tuttuğunu teyit etti.











