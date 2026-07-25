Dokunulmaz: Mourinho, Vinicius'un Arsenal'e transferine karşı çıkıyor

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın Arsenal'e transfer olma ihtimaline ilişkin tutumunu netleştirdi.

Vinicius'un adı son dönemde, önümüzdeki yaz sona erecek olan sözleşmesini Real Madrid'in şimdiye kadar yenilemede başarısız olmasının ardından Londra ekibine transfer olmakla anıldı.

The Telegraph sitesine göre Mourinho, Vinicius'un ayrılmasına karşı çıkıyor ve kulüp yönetimine tüm büyük yıldızlarını elinde tutmak istediğini bildirdi.

"The Athletic" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Arsenal'in samba yıldızını kadrosuna katma ilgisi gerçekten mevcut. Ancak kaynaklar, Mourinho'nun Real Madrid yönetimine tüm temel oyuncularının satışla ilgili herhangi bir tartışmadan uzak kalmasını istediğini açıkça belirttiğine işaret etti.

Mourinho, yeni sezona ait kadrosunda Vinicius, Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın yer almasında ısrarcı.

Arsenal'in Vinicius'a olan ilgisi hâlâ ilk aşamalarında olsa da, bu durum kulübün son yıllarda kaydettiği gelişmenin boyutunu yansıtıyor.

İngiltere Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ve UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasının ardından Arsenal, seçkin oyuncularla sözleşme yarışına girebilecek konuma geldi. Bu, Arteta'nın kulübe geldiği dönemdekinden tamamen farklı bir durum.

"Telegraph Sport", Mourinho'nun transfere açıkça karşı çıktığını ortaya koydu. Ayrıca oyuncunun haftalık yaklaşık 400 bin sterlin olan maaşı, Arsenal'in bütçesi üzerinde muazzam bir baskı oluşturacak; zira oyuncu, transferin bedeli konuşulmadan önce dahi takımın en yüksek maaşlısı hâline gelecek.