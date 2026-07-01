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Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Doku ve Mané başı çekiyor... Belçika-Senegal maçı için resmi kadro açıklandı

Belçika - Senegal
Belçika
Senegal
Dünya Kupası
Belçika
Senegal
ABD

Avrupa ile Afrika arasında yeni bir çatışma

Belçika ve Senegali’nin teknik direktörleri Rudi García ve Pape Thiaw, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda bu akşam Çarşamba günü oynanacak maç öncesinde takım kadrolarını açıkladı.

Belçika, 5 puanla 7. grubu lider olarak tamamladı ve ikinci sıradaki Mısır'ı sadece gol farkıyla geride bıraktı.

Senegal ise, Fransa’nın 9 puanla lider olduğu 9. grupta sadece 3 puan toplayarak, grup aşamasında üçüncü sırada yer alan en iyi 8 takım arasında yer aldı.

Belçika'nın kadrosu şu şekildeydi:

Courtois, Arthur Theate, Brandon Michel, Maxime De Keuper, Castagne, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard, Jérémie Doku ve De Ketelaere.

Dünya Kupası
Belçika crest
Belçika
BEL
Senegal crest
Senegal
SEN

Senegal'in kadrosu ise şu şekildeydi:

Marou Diao, Ismail Jacobs, Krépin Diatta, Moussa Niakaté, Idrissa Gaye, Pati Cissé, Habib Diarra, Pape Gui, Sadio Mané,

Eliman Ndiaye ve Ismaïla Sarr.

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