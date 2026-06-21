Doku sessizliğini bozdu ve İran’dan uzak kalmasının gerçek nedenini açıkladı

Belçika Futbol Federasyonu, Manchester City’nin kanat oyuncusu Jérémy Doku’nun, birkaç gündür şiddetli solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için bu Pazar akşamı Los Angeles’taki Sofi Stadyumu’nda İran milli takımıyla oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Doku, yokluğuyla ilgili tartışmaları "büyük bir üzüntü ve hoşnutsuzlukla" takip ediyor ve oğlunun doğumuna katılmak için kadrodan çekildiğine dair yaygın olarak dolaşan söylentileri tamamen yalanladı.

Gazeteci France Pierron, Belçikalı yıldızın yokluğunu ailevi nedenlerle ilişkilendirdiği cesur bir açıklamayla tartışma yaratmıştı. Bu durum, oyuncunun yakınlarının bu bilgileri hızla yalanlamak ve katılımını engelleyen tek nedenin sağlık sorunları olduğunu vurgulamak için harekete geçmesine neden oldu.

Doko’nun yokluğu, özellikle teknik direktörün rakiplerin savunmalarını aşmak için kanatlarda oyuncunun hızına ve teknik becerilerine güvenmesi nedeniyle, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında konumunu güçlendirmeye çalışan Belçika milli takımı için büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Belçika Futbol Federasyonu, oyuncunun sağlık durumunun düzelmesini ve yaklaşan kritik maç öncesinde gerekli tıbbi muayenelerden geçmesini beklediği için, oyuncunun toplu antrenmanlara ne zaman döneceğine dair bir tarih belirlemedi.