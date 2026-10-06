Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı forması altında son maçını oynamaya hazırlanıyor; ancak milli takıma veda sahada kalmayacak. Buenos Aires Üniversitesi, ülkesini temsil etme kariyeri ve başarıları için takdirle, kendisine en yüksek akademik nişanını vererek onurlandırmaya karar verdi.

Arjantin Milli Takımı, yarın çarşamba sabaha karşı Buenos Aires'teki "Monumental" stadında Benin ile karşılaşacak. Bu maç, 2026 Dünya Kupası finalini İspanya'ya kaybetmesinden 3 aydan kısa bir süre sonra Messi'nin "Albiceleste" ile son kez sahaya çıkmasına tanıklık edecek.

Maç büyük bir sportif önem taşımasa da, yıllarca başarıyla dolu bir dönemin ardından milli takıma veda etmeye hazırlanan Arjantin kaptanının kariyerini kutlama vesilesine dönüştü.

Messi'ye "fahri doktora"

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Fransız RMC ağının aktardığına göre, Arjantin'in en köklü eğitim kurumu olan Buenos Aires Üniversitesi, 39 yaşındaki Messi'ye üniversitenin verdiği en yüksek fahri unvan olan "fahri doktor" (Doctor Honoris Causa) unvanını vermeye karar verdi.

Bu onurlandırma, Messi'nin sportif kariyeri ve Arjantin Milli Takımı ile elde ettiği başarılarının yanı sıra ülkesini uluslararası arenada temsil etmede oynadığı rol için takdirle geldi.

Buenos Aires Üniversitesi Yüksek Konseyi, Messi'ye bu onurun verilmesini oybirliğiyle onayladı ve dünya şampiyonu ile 8 kez Altın Top kazanan oyuncunun kariyerinin "mükemmellik, azim, alçakgönüllülük ve etik davranış örneği" olduğunu belirtti.

"Fahri doktor" unvanını almasına rağmen, bu onurlandırma Messi'ye herhangi bir akademik ya da mesleki hak tanımıyor; zira oyuncu üniversitede ders anlatmayacak veya öğretim yapmayacak.

Bu onuru alan ilk futbolcu

Messi, daha önce Arjantin'den ve dışından çok sayıda bilim insanını, akademisyeni ve siyasetçiyi onurlandıran Buenos Aires Üniversitesi'nden "fahri doktor" unvanını alan ilk futbolcu olacak. Bunlar arasında Fransız doktorlar Françoise Barré-Sinoussi ve Luc Montagnier de yer alıyor.

Üniversitenin rektörü Ricardo Gelpi, onurlandırmanın ilan edildiği açıklamada şunları söyledi: "Tüm Arjantinlilerin Messi hakkında bildiklerinin ötesinde ve onun sportif konumunu doğrulayan rakam ve istatistiklerin ötesinde, alçakgönüllü ve azimli bir insanı, halk kültürümüzün ve ulusal kimliğimizin bir modelini ve elçisini de onurlandırmak istiyoruz."

Şunları ekledi: "Bu onurlandırmayla, spor aracılığıyla ve onun ötesinde olağanüstü başarılar elde eden ve mükemmelliğin bir modeli haline gelen bir kişinin konumuna ve etkisine ışık tutmak istiyoruz."

Arjantin ile olağanüstü rakamlar

Messi, Benin ile karşılaşmasından önce 207 maçlık rekoruyla Arjantin'in en çok uluslararası maça çıkan oyuncusu konumunda. Bu maç onun rekorunu 208 maça yükseltecek.

Ayrıca 125 golle milli takımın gol kralları listesinin başında yer alıyor; bunun yanı sıra 68 asistle "Albiceleste" tarihinin en iyi asist oyuncusu konumunda.

Messi, Arjantin'i 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı ve 2021 ile 2024 yıllarında iki kez Copa America şampiyonu oldu. Böylece milli takıma vedasıyla eş zamanlı olarak uluslararası kariyerini olağanüstü bir akademik onurlandırmayla taçlandırıyor.