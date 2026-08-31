"Doğru yol bu" - Mourinho'dan Real Madrid yıldızına özel övgü

İspanyol Dean Huijsen, geçen sezon sert eleştirilere maruz kalan bir oyuncudan yeni sezonun başlamasıyla birlikte takımın kadrosunda vazgeçilmez bir unsura dönüşerek eski seviyesine dönmeye ve Jose Mourinho'nun güvenini hak ettiğini kanıtlamaya başladı. Real Madrid'in 21 yaşındaki stoperi yükselişe geçti.

Real Madrid, Bournemouth'tan kendisini transfer etmek için 50 milyon euro ödemesine rağmen, Huijsen ilk sezonunda seviyesinde bariz bir dalgalanma yaşadı. Oyuncu Xabi Alonso yönetiminde ilk on birde başladı; ardından Arbeloa döneminde rolü giderek azaldı ve nihayetinde Luis de la Fuente'nin Dünya Kupası için açıkladığı İspanya kadrosunun dışında kaldı.

Ancak Malaga doğumlu savunmacı hazırlık dönemini en iyi şekilde değerlendirdi, 4 numaralı formayı giydi ve Real Madrid'in ilk on birinde yerini kaptı. Böylece Thibaut Courtois ve Kylian Mbappe'nin yanı sıra, takımın Espanyol, Real Sociedad ve Malaga karşısındaki maçlarının tüm dakikalarında forma giyen tek oyuncu oldu.

Mourinho, Malaga karşısında alınan büyük galibiyetin ardından Huijsen'in performansını övdü ve genç savunmacının pas verirken bazı hatalar yapmasına rağmen doğru yolda ilerlediğini vurguladı.

Real Madrid'in teknik direktörü şunları söyledi: "Huijsen bir ara pası kaybetti ama ikili mücadelelerde ve savunma kapatmalarında baskındı, doğru yol da bu. Savunma yapmayı iyi bilen savunmacılara hayranım. Bir savunmacı topla oynamada da iyiyse bu mükemmel olur, ancak en önemlisi savunmadır ve o bu konuda gelişiyor."

Mourinho sözlerine şöyle devam etti: "Son üç maçta belirgin bir ilerleme gördüm, ayrıca takım arkadaşları Rüdiger ve Konate de ona destek veriyor."

Portekizli teknik adam, savunmacının oyun kurmadaki kalitesinin kendisi için önemli olduğunu ancak bunu en önemli faktör olarak görmediğini belirtti; güç, istikrar, ikili mücadeleleri kazanma yeteneği ve takıma güven vermenin ilk sırada geldiğinin altını çizdi.

Tüm gözler şimdi Real Madrid'in 4 Eylül Cuma günü La Cartuja Stadı'nda Real Betis ile oynayacağı bir sonraki karşılaşmaya çevrildi. Bu maç, üst üste üç galibiyet elde eden Kraliyet ekibi için zorlu bir sınav olacak.