Doğduğu ülke... Bono, Kanada'nın aleyhine tarih yazıyor

Faslı yıldız Yassine Bono’nun Dünya Kupası’ndaki varlığı artık sadece kale arasında gösterdiği performansla sınırlı değil; “Atlas Aslanları”nın kalecisi, turnuva tarihine özel anlam taşıyan rakamlarla adını yazdırmaya devam ediyor.

"Mr. Ship" verilerine göre, Bono, 2022 ve 2026 Dünya Kupaları'nda Kanada'ya karşı forma giyerek, turnuva tarihinde iki farklı edisyonda doğduğu ülkeye karşı oynayan ilk kaleci oldu.

Fas milli takımı, Katar Dünya Kupası'nın grup aşamasında Kanada'yı 2-1 mağlup etmişti; bugün ise Kanada, ABD ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda aynı rakibe karşı bu üstünlüğünü tekrarlamayı hedefliyor.

Bono, Faslı bir anne ve babanın çocuğu olarak Kanada’da doğdu, ancak kariyerinin erken dönemlerinden itibaren Faslı kimliğiyle gurur duyarak Kazablanka’ya geri döndü.

Dünya Kupası’nda doğdukları ülkelerin milli takımlarıyla karşı karşıya gelen kaleciler arasında 1978’de Peru formasıyla Arjantin’e karşı oynayan Kirouja, 2006’da Trinidad ve Tobago formasıyla İngiltere’ye karşı oynayan Hislop, 2018’de Fas formasıyla İspanya’ya karşı oynayan Mounir El Mohamadi, 2022'de Hırvatistan karşısında Kanada forması giyen Borian, aynı yıl İsviçre karşısında Portekiz forması giyen Diogo Costa ve 2026 Dünya Kupası'nda Fransa karşısında Senegal forması giyen Édouard Mendy yer alıyor.

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