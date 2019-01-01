Doğan Erdoğan resmen Trabzonspor'da

Bordo mavililer, LASK Linz forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan , ekiplerinden LASK Linz forması giyen orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan 'ı renklerine bağladı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada 22 yaşındaki oyuncunun transferi için LASK Linz Kulübü'ne 200 bin euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre bu bedel, belirli bonuslara göre 350 bin euro'ya çıkabilecek.

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Trabzonspor, Doğan Erdoğan ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Buna göre oyuncuya ilk 3 sezon için toplam 3.6 milyon TL sabit ücret ödenecek.

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Samsunspor altyapısından yetişen ve profesyonel futbol kariyerine Samsunspor'da başlayan Doğan, 2015 yazında LASK Linz'e transfer olmuştu.

Doğan Erdoğan, daha önceden Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Atakan Gündüz, Fıratcan Üzüm ve Taha Tunç'u kadrosuna katan Trabzonspor'un bu yaz döneminde yaptığı altıncı transfer oldu.