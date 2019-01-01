Dört büyükler Berkay Özcan'ın peşinde

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor; Hamburg'da forma giyen Berkay Özcan ile ilgileniyor.

, , Beşiktaş ve ; Hamburg'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Özcan ile ilgileniyor.

'da yayın yapan Sport 1'in haberine göre Süper Lig'in dört büyük kulübü, Berkay Özcan'ı transfer etmek için yarışıyor. Hamburg forması giyen genç yıldız için Alman kulübü 2 ila 5 milyon euro arası bir bonservis bedeli talep ediyor.

Futbola Karlsruhe altyapısında başlayan Berkay, 'ta A takıma kadar yükseldi. Geçtiğimiz sezon 2'de mücadele eden Hamburg, Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna kattığı genç yıldızın bonservisini geçtiğimiz ay 1.5 milyon euro karşılığında aldı. Hamburg forması ile toplam 17 maça çıkan gurbetçi futbolcu, 2 gol ve 3 asistle mücadele etti.

Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen 1.80 metre boyundaki Berkay Özcan, 3 kere A Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.