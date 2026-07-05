Djokovic, Wimbledon çeyrek finallerine giderken Federer’in efsanevi rekorunu silip attı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, bugün Pazar günü, Rus Roman Savolin’i 7-6, 6-3 ve 3-6, ve 6-3'lük skorlarla yenerek çeyrek finale yükseldi.

39 yaşındaki Djokoviç, Londra’daki çim kortlarda tekler turnuvasında galibiyet sayısını 106’ya yükselterek, Federer’in 105 galibiyetle elinde tuttuğu önceki rekoru geride bıraktı, ancak mutlak rekorun sahibi olan Amerikalı Martina Navratilova’nın (120 galibiyet) rekoruna ulaşmaktan hâlâ uzaktır.

Eski dünya bir numarası, Wimbledon’da çeyrek finale yükseldiğinden bu yana 3 yıl sonra Grand Slam’lerdeki en iyi performansını tekrarlamak isteyen Safiullin karşısında maçın başında zorluklar yaşadı; ilk sette 2-5 geride kaldıktan sonra skoru 5-5’e eşitledi, ardından tie-break’i 8-6’yla kendi lehine sonuçlandırdı.

Üçüncü seti kaybetmesine rağmen – tıpkı ilk turda Çinli Wu Yibing’e (dünya 102 numarası) ve üçüncü turda Fransız Arthur Rinderknech’e (dünya 28 numarası) karşı olduğu gibi – Sırp oyuncu, ana kortta 3 saat 26 dakika süren maçı kayda değer bir zorluk yaşamadan kazandı.

Maçtan sonra Djokovic, “Zorlu bir maçın ardından bir galibiyet daha” diyerek, eleme turlarından yükselen rakibinin performansını övdü: “Roman maça harika bir başlangıç yaptı; arka sahadaki hiçbir oyuncuya karşı kendimi nadiren yetersiz hissederim.”

Grand Slam’lerde 25. şampiyonluğunun peşinde olan Djokovic, Wimbledon’da sekizinci şampiyonluğunu kazanarak bu köklü turnuvada Roger Federer’in rekoruna eşitlenmeyi hedefliyor.

Sırp tenisçi, çeyrek finalde Kanadalı Félix Auger-Aliasim (4 numara) ile İspanyol Alejandro Davidovich (23 numara) arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak. Davidovich, Wimbledon başlamadan önce Mallorca’da çim kortta ATP turnuvasında ilk şampiyonluğunu kazanmıştı.