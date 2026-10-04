Sırp Novak Djokovic, dünya iki numarası Alman Alexander Zverev'i Pekin Tenis Turnuvası'nın (500 puan) çeyrek finalinde eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Djokovic, bugün pazar günü rakibini (2-1) mağlup ederek yarı finaldeki yerini garantiledi.

39 yaşındaki ve dünya sıralamasında on birinci olan Djokovic, kendisinden on yaş küçük olan Zverev karşısında geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Büyük tecrübesinden ve kritik anlarla başa çıkma kabiliyetinden yararlanan Sırp oyuncu, dünyanın önde gelen tenisçilerinden biri karşısında zorlu bir görev olmasına rağmen karşılaşmayı kazandı.

Dört büyük turnuvada 24 şampiyonluk elde eden Sırp yıldız, ilk seti 4-6 kaybetmesine rağmen güçlü bir performans ortaya koydu. Ardından ikinci ve üçüncü setlerde aynı skorla üstünlüğünü kabul ettirerek Alman rakibinin turnuvadaki yolculuğunu sürdürme umutlarını sona erdirdi.

Dünya iki numarası Zverev, karşılaşmaya büyük hedeflerle çıkmış, dikkat çeken sonuçlarını sürdürmeyi ve dünya sıralamasının zirvesi için mücadele etmeyi amaçlamıştı. Ancak Djokovic, büyük turnuvalardaki uzun tecrübesine dayanarak onun ilerleyişini durdurmayı başardı.

Djokovic, yarı finalde dünya altı numarası Rus Daniil Medvedev ile karşı karşıya gelecek. Medvedev, Arjantinli Francisco Cerundolo'yu 7-6 (7-4) ve 6-3'lük setlerle, karşılıksız iki setle mağlup ederek aynı tura yükselmişti. Böylece tenisseverler, oyunun önde gelen iki yıldızı arasında çekişmeli bir mücadeleyi bekliyor.