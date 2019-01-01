Djedje'den Samet Aybaba'ya cevap: 1 hafta önce geldiniz!

Samet Aybaba'nın takımda istemediği Brice Dja Djedje, instagram hesabından tecrübeli teknik adama cevap verdi.

Teknik Direktörü Samet Aybaba, hafta sonu oynanan maçından sonra Brice Dja Djedje'nin antrenmana çıkmamasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Deneyimli teknik adam hafta için yaptığı açıklamada da Fildişi Sahilli oyuncuyu tekrar eleştirmişti.

Aybaba'nın yaptığı bu iki açıklamanın ardından Djedje'den cevap geldi. Tecrübeli stoper instagram hesabından yaptığı açıklamada Aybaba'yı eleştirdi. Djedje'nin yaptığı açıklamalar şöyle;

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"Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın, beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa rica ediyorum konuşmayın."

Samet Aybaba ne demişti?

Samaet Aybaba gazetecilere yaptığı açıklamada Djedje hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Djedje bir müddet bizimle antrenmanlara çıkmayacak. Djedje ile ilgili kulübün bir yaptırım uygulama zamanı geldi diye düşünüyorum. Onlara da bunu söyledim. Burası marka, markayı yüksek tutmak lazım. Eğer onu yüksek tutmazsanız o zaman başka sorunlar yaşarsınız. Takım bütünlüğüyle ilgili birleştirmeye çalıştığınız şeyleri kaybetmeye başlarsınız. Bu nedenle bir daha Djedje'yi bu takımda görmek istemiyoruz. Hem saha içinde katkısının olmadığından hem de saha dışında takımı rahatsız edecek kötü, disiplinsiz davranışta bulunduğundan. Burada hem içeride hem dışarıda hem de performansla ve davranışla ilgili bir şey yapmazsak takım bütünlüğünü bir araya getiremeyiz."