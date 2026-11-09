Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın, önümüzdeki perşembe günü Prag'da İspanya Milli Takımı ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanması planlanan maçta forma giyemeyeceği kesinleşti. Yamal'ın, İspanya La Liga'da Atletico Madrid karşısında alınan galibiyette sahaya çıkmasının ardından yapılan tıbbi tetkiklerde sağ dizinde ağrı olduğu tespit edildi.

Yamal, gol atamamasına rağmen "Metropolitano" statındaki karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biriydi. Atletico savunması için sürekli bir tehlike oluşturdu, Alejandro Grimaldo'yu yıprattı ve Fermin Lopez'in kaydettiği ikinci golde de asisti yaptı. Böylece Katalan ekibinin hücum hattına önemli bir katkı sunan iki oyuncu arasındaki büyük uyumu bir kez daha gözler önüne serdi.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre Barcelonalı forvet, maçı galibiyetin mutluluğuyla tamamladı ancak sağ dizinde ağrı hissetti. Pazartesi sabahı "Joan Gamper" spor tesisinde tıbbi tetkiklerden geçen oyuncuda ciddi bir sakatlık bulunmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın sağlık ekipleri, Çek Cumhuriyeti maçında riske atılmaması ve toparlanmasına fırsat verilmesi konusunda anlaştı.

Yamal'ın, önümüzdeki pazar günü "Metropolitano" statında grubun liderliğini belirleyebilecek İngiltere maçına hazırlanmak için önümüzdeki cuma günü İspanya Milli Takımı kampına katılması bekleniyor.

Yamal'ın bu sezonki ilk eksikliği

Çek Cumhuriyeti karşılaşması, Yamal'ın bu sezon forma giyemeyeceği ilk resmi maç olacak. Oyuncu, Barcelona'nın oynadığı 16 maçın tamamında görev almış; La Liga'da 12, Şampiyonlar Ligi'nde 4 olmak üzere bu maçların hepsine ilk 11'de başlamış ve mümkün olan 1440 dakikanın 1355'inde sahada kalmıştı.

Barcelonalı kanat oyuncusu ayrıca İspanya Milli Takımı'nın bir önceki milli ara döneminde oynadığı dört maçta da ilk 11'de yer almış ve mümkün olan 360 dakikanın 281'inde forma giymişti.

Bu arada İspanya Milli Takımı, grip nedeniyle kampın başında aralarında bulunamayan Real Sociedad forveti Mikel Oyarzabal'ın katılımını bekliyor. Oyuncu San Sebastian'da iyileşme sürecini sürdürürken, İngiltere maçına yetişebileceği öngörülüyor.