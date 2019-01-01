Divock Origi, Çaykur Rizespor'a doğru
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Laurence Griffiths/Getty
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Çaykur Rizespor, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'dan Divock Origi ile temas halinde.
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Milliyet'ten Alihan Telatar'ın haberine göre Karadeniz temsilcisi, Belçikalı golcüyle 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı.
Liverpool ikna edildiği takdirde transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 22 resmi maça çıkan Origi, 8 gol ve 2 asist kaydetti.