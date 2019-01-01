Dış basından Türkiye yankıları

Avrupa basını, ay yıldızlıların EURO 2020'ye katılmayı garantilemesine nasıl reaksiyon verdi?

, EURO 2020 H Grubu'nda karşılaştığı İzlanda ile 0-0 berabere kalarak ilk ikiye girmeyi ve EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Grupta oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ay yıldızlılar, 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

Avrupa basını da millilerin bu performansına kayıtsız kalmadı.

"Şenol Güneş'in takımı görevini yaptı"

Fransız L'Equipe gazetesi, İzlanda karşısında hedefine ulaşan ay yıldızlıların işi bitirdiğini ifade etti:

"Zorlu bir mücadelenin ardından Şenol Güneş'in takımı görevini yerine getirdi. Türkiye üst üste 2. defa Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı"

L'Equipe, maçın kırılma anı olarak Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı pozisyonu işaret etti.

"Demiral ülkesini kurtardı"

Bir başka Fransız kaynak SO FOOT, Merih Demiral'ın 82. dakikada önlediği golün önemine değindi.

"İstanbul ambiyasında Şenol Güneş ve ekibi EURO 2020 biletini cebe attı" diyen SO FOOT, Merih için de şu ifadeleri kullandı:

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"İzlanda çok etkili olamasa da Merih Demiral çizgiden çıkardığı topla ülkesini kurtardı"

"Korakor düello"

merkezli Kicker, iki takımın 0-0 biten mücadelesini 'korakor düello' olarak niteledi ve karşılaşmayı şöyle yorumladı:

"0-0 biten 'küçük final' sonrasında Türkiye turnuva biletini aldı. Gol pozisyonundan çok faulün yapıldığı mücadelede İzlanda neredeyse bütün maç sahada yoktu. Son anlarda etkili olmak isteyen konuk ekip, Türkiye engelini aşamadı"