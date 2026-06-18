Dirk Kuijt, mutlaka yurtdışındaki bir kulübe gitmek istiyor; söz konusu kulüp de anlaşma sağlandığını duyurdu

Voetbal International muhabiri Joost Blaauwhof’un Perşembe günü bildirdiğine göre, Dirk Kuijt, FC Dordrecht’taki baş antrenörlük görevini Fenerbahçe’nin teknik kadrosunda bir pozisyonla değiştirmek istiyor.

Dordrecht, 23 Haziran Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ancak “Schapekoppen” takımı, ani bir köklü değişiklikle karşı karşıya kalacak.

Nisan ayında Kuijt, Dordrecht ile sözleşmesini iki yıl uzatmıştı, ancak eski milli futbolcu kulüp yönetimine İstanbul'a gitmek istediğini bildirdi.

Dordrecht, Kuijt’in ayrılmasına öylece izin vermeye niyetli değil. Bu nedenle Keuken Kampioen Divisie’de mücadele eden kulüp, Fenerbahçe’den yüklü bir tazminat bekliyor; Fenerbahçe ise bu arada kendi kanalları aracılığıyla anlaşmanın bir an önce sonuçlandırılması için harekete geçmiş görünüyor.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Teknik kadromuza katılması konusunda prensipte anlaşmaya varılan Sayın Dirk Kuijt, futbolcu kariyeri boyunca kulübümüzün şampiyonluklarında önemli bir rol oynadı ve profesyonelliği ile mücadeleci ruhuyla taraftarlarımızın sevgisini ve takdirini kazandı” deniyor.

Kuijt’in eski takımı Fenerbahçe’de yeni teknik direktör İsmail Kartal’ın yardımcı antrenörü olması bekleniyor.

Kuijt, 2012 ile 2015 yılları arasında Fenerbahçe'de futbolcu olarak forma giymişti. 130 resmi maçta 37 gol ve 28 asist kaydetmişti.