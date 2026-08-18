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imago-sport-1081064113.jpgAbdullah Ahmed

Çeviri:

Diriyah'ı reddettikten sonra Malcom, Suudi Arabistan Ligi'nden ayrılıyor

Transfers
Malcom
Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
Al Diriyah - Al Nassr FC
Al Diriyah
Al Nassr FC
King Cup
Sharjah Cultural Club - Al-Jazira
Sharjah Cultural Club
Al-Jazira
B.A.E Körfez Ligi
Brezilya
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri

Brezilyalı kanat oyuncusu yeni durağına karar verdi

Hilal'in kanat oyuncusu Brezilyalı Malcom, "lider" ile geçirdiği 3 yılın ardından Suudi Arabistan Roshn Ligi'nden tamamen ayrılmaya karar verdi.

"ESPN" ağı, Malcom'un mevcut yaz transfer döneminde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya bedelsiz olarak transfer olmak amacıyla Hilal ile sözleşmesini feshetmeye karar verdiğini belirtti.

Ağ, Brezilyalı kanat oyuncusunun önümüzdeki birkaç saat içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde sağlık kontrolünden geçeceğini ve ardından Al Jazira ile önümüzdeki 3 yılı kapsayacak sözleşmesini imzalayacağını açıkladı.

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Malcom'un ayrılığı Hilal'in isteği doğrultusunda geldi; zira Suudi kulüp, yeni bir kanat oyuncusuyla anlaşmak amacıyla onun hizmetlerinden vazgeçmeye karar verdi ve bunun için en yakın isim, Chelsea'nin kanat oyuncusu Portekizli Pedro Neto gibi görünüyor.

Geçtiğimiz dönemde bazı kulüpler 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya çalıştı; bunların başında Suudi kulüp Ad-Diriyah'ın yanı sıra Katar ekibi Al Sadd ve Türk ekibi Fenerbahçe geliyordu, ancak o Al Jazira'ya transfer olmaya karar verdi.

Malcom'un 2023 yazında Rus ekibi Zenit'ten Hilal'e katıldığı ve takımı 5 kupaya taşıdığı hatırlatılıyor; bunlar Suudi Arabistan Roshn Ligi, iki Kral Kupası ve iki de Suudi Süper Kupası.

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