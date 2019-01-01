Dirar 1 ay sahalardan uzak kalacak

Hasan Ali'nin iyileşmesinin ardından beklettiği ameliyatı olan Nabil Dirar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sakat oyuncularının iyileşmesiyle rahat bir nefes alan 'de bu kez Nabil Dirar'ın sağlık problemi moralleri bozdu. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı süresince sol bekte görev alan Faslı oyuncu, bu dönemde iğne tedavisiyle oynayabşlmişti. Hasan Ali'nin dönmesinin ardından Dirar, bugün tedavi oldu.

Çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren 33 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandı. Dirar'ın yaklaşık olarak 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Faslı yıldız, Süper Lig'de oynanan 7 maçın tamamında ilk 11'de görev alırken 2 gol kaydetti.