Diomande'yi kaçırdıktan sonra: Paris intikamını sürdürüyor ve yeni bir transferi bitiriyor!

Paris Saint-Germain, yaz transfer dönemindeki yoğun aktivitesini sürdürüyor. Fransız ekibi, Norveçli Magnus Akliouche'un 50 milyon euro karşılığında transferini tamamladıktan sonra hücum hattını güçlendirmek amacıyla, gelecek vadeden kanat oyuncusu Mika Godts'u kadrosuna katmak için Hollanda ekibi Ajax Amsterdam ile resmi görüşmeler başlattı.

Transfer konusunda uzmanlaşmış İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Parisli kulübün yönetiminin Ajax Amsterdam ile halihazırda temasa geçtiğini ve 21 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya varmak için iki taraf arasında şu anda görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 17 gol atıp 15 gol de asist yaparak olağanüstü bir sezon geçirdi.

Godts, Paris'in şartlarını kabul etti

Dikkat çeken bir gelişmeyle Paris Saint-Germain, oyuncunun bizzat kendisiyle de ön temas kurdu. Kulübün spor danışmanı Luis Campos, Godts ile "son derece verimli" olarak nitelendirilen görüşmeler gerçekleştirdi.

Belçikalı kanat oyuncusu, Campos'un kendisine sunduğu spor projesine büyük hayranlık duyduğunu belirtti ve Parisli kulübün saflarına katılma konusundaki açık isteğini dile getirdi. Bu durum, Saint-Germain yönetimine Ajax ile yürütülen görüşmelerde büyük bir avantaj sağlıyor.

Ajax, oyuncunun ayrılma isteğiyle karşı karşıya

Ajax, genç ve gelecek vadeden yeteneğini elinde tutmayı umut ederken, Hollanda ekibi artık Godts'un Fransa'nın başkentine transfer olma isteğinden tamamen haberdar. Bu da iki taraf arasında nihai bir anlaşmaya varmak için şu anda süren görüşmelerde Hollanda ekibinin yönetimini zor bir duruma sokuyor.

Görüşmelerin başarıya ulaşması halinde Paris Saint-Germain, gelecek vadeden bir hücum takviyesini hızlıca güvence altına alabilir. Özellikle Premier Lig'de birçok dev kulübün gözüne kestirdiği Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın geleceğini saran belirsizlikler göz önüne alındığında bu transfer daha da önem kazanıyor.

Real Madrid'e giden Diomande'nin alternatifi

Paris Saint-Germain'in Godts'a olan ilgisi, Fildişi Sahilili kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katamamasının ardından geldi. Son günlerde Parisli kulübün hedefi olarak adı sıkça anılan Diomande'nin, sonunda İspanyol ekibi Real Madrid'e katılması bekleniyor.

Parisli kulübün kanat mevkisini güçlendirmeye acil ihtiyacı vardı. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasının ardından, kulüp tüm yerel ve kıtasal kupalarda mücadele edebilecek bir takım kurma çabalarını böylece sürdürüyor.