Yan Diomande transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri haline gelmeden ve değeri 100 milyon euroyu aşmadan önce, sakatlıktan yeni dönmüş ve Leganes'in yedek takımıyla oynayan genç bir oyuncudan başka bir şey değildi.

Ancak yalnızca 3 gün içinde yaşananlar, bir hazırlık maçında herkesi büyülemesinin ardından geleceğinin rotasını tamamen değiştirdi. Kısa sürede La Liga'da bir oyuncuya dönüştü ve Leganes forması altında ilk kez Santiago Bernabeu'da Real Madrid karşısında sahne aldı.

Leganes'in eski, Katar temsilcisi Al Ahli'nin şu anki teknik direktörü Borja Jimenez, Fildişi Sahilili yıldızın kariyerinin başlangıcını şekillendiren o günlerin ayrıntılarını açıkladı ve oyuncunun yeteneğinin ilk temastan itibaren istisnai olduğunu vurguladı.

Her şey bir YouTube videosuyla başladı

Jimenez, Diomande'nin adını ilk kez duyduğu ana geri dönerek şunları söyledi: "Yan'ın adını ilk kez, Leganes'in sahibi Jeff Luhnow bana YouTube'da onun ev ortamında çekilmiş bir video klibini gösterdiğinde duydum. Yaklaşık 16 yaşındaydı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kulüp akademilerinden birinde eğitim görüyordu."

İspanyol "Marca" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları ekledi: "Jeff bana şöyle dedi: Yeni Messi'ye sahibiz. Ve o videoda gördüğüm şey gerçekten inanılmazdı."

Jimenez, Diomande'yi saha içinde ilk kez izlediği anı asla unutmayacak; bu, 29 Mart 2025'teki Real Madrid karşılaşmasından yalnızca bir hafta önceydi.

Şöyle dedi: "Butarque Stadı'nda yedek takıma karşı bir hazırlık maçı oynadık. Yan bir önceki hafta yedek takımla yalnızca birkaç dakika sahaya çıkmıştı, ama onu daha önce hiç görmemiştim."

Ve ekledi: "İlk pozisyonda rakibini kolayca çalımladı, ardından ikinci pozisyonda aynısını tekrarladı, sonra harika bir ilk dokunuşla muhteşem bir ara pas attı, ardından ceza sahası içinde topu aldı, kendine hazırladı ve üst köşeye gönderdi."

Devamında şunları söyledi: "Yalnızca beş ya da altı pozisyonun ardından yedek takımın antrenörünü aradım ve ona dedim ki: Yan'ı sahadan çıkar, çünkü bir sonraki pozisyonda tekmelenecek. Onu hemen çıkar ve yarın bizimle antrenman yapmasını sağla."

İspanyol teknik direktör, kararının abartılı olmadığını, aksine oyuncuyu korumak için verildiğini belirterek şunları söyledi: "Sakatlıktan döndüğü için yalnızca 45 dakika oynadı, ayrıca diğer oyunculara göre büyük bir farkla üstündü ve bu bazen maçların içinde gerginliğe yol açabiliyor. Ona karşı sert bir müdahale bekliyordum, bu yüzden onu değiştirmeyi tercih ettik."

İlk ders ve erken bir övgü

A takım antrenmanlarına katılmasının ardından Jimenez, genç oyuncuya özel bir mesaj vermeye özen gösterdi, ancak bu teknik bir mesaj değildi.

Şöyle dedi: "Onunla futbol hakkında değil, A takım içindeki davranış hakkında konuştum. Aynı performansını sürdürmesini, ancak soyunma odası içindeki hiyerarşiye saygı göstermesini istedim."

Ve ekledi: "Ona dedim ki: İlk gelen, en son ayrılan sen olmalısın, takım arkadaşlarına yardım etmeli ve yeni oyuncu olduğunun farkında olmalısın. Her şeyden önce profesyonelliğin kurallarını anlamasını istedim."

Diomande'nin mesajı hızla kavradığını vurgulayarak şunları ekledi: "Profesyonelliğe doğru attığı ilk adımlarda ona bir rehber olmak istedim ve ona söylediğim her şeyi kusursuz bir şekilde anladı."

Jimenez, Diomande'nin A takımla yaptığı ilk antrenmanın bitiminin ardından yaşanan bir anı hatırlayarak şunları söyledi: "Soyunma odasına doğru yürüyorduk ki Dani Raba bana yaklaştı ve dedi ki: Bu genç harika. Ben de ona yanıt verdim: Evet, gerçekten harika."

Bernabeu'daki ilk çıkışı

Antrenmanlardaki parlak performansının ardından teknik ekip, onu Real Madrid maçının kadrosuna dahil etmekte tereddüt etmedi.

Jimenez şöyle dedi: "Olumlu bir sonuç almaya ihtiyaç duyarak Bernabeu'ya gittik ve onu yaklaşık 80. dakikada oyuna dahil ettik. Başından beri onun farklı bir oyuncu olduğuna ikna olmuştuk."

Ve ekledi: "İlk dokunuşları, ceza sahası içinde oyunun ritmini harika bir şekilde değiştirmek oldu, ardından penaltı beklentisine yol açan ancak verilmeyen bir müdahaleye maruz kaldı. Ve o andan itibaren kariyeri doğal bir şekilde şekillenmeye başladı."

Leganes'in eski teknik direktörü, dikkatini en çok çeken şeyin yalnızca teknik yönü değil, oyuncunun kişiliği olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "İlk kez Santiago Bernabeu'da oynarken bile üzerinde hiçbir korku belirtisi görülmedi; bu, birçok genç oyuncunun kafasını karıştıran bir stat."

Bir buçuk ay her şeyi değiştirdi

Jimenez, Diomande'nin A takıma daha erken katılmış olsaydı Leganes'in kaderini değiştirebilecek durumda olduğunu düşünüyor.

Şöyle açıkladı: "Ocak ayından beri bizimle olsaydı, belki de küme düşme mücadelesi yerine Avrupa kupası sıralarında yarışırdık, ama bizimle yalnızca bir buçuk ay kaldı."

Ve ekledi: "Belirleyici bir oyuncuydu, goller attı ve birçok maçın gidişatını değiştirdi. Sevilla karşısında bile, net bir fırsatı harcamasına rağmen etkisi son derece belirgindi."

Jimenez, Diomande'nin değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak tahmin edilirken birçok yabancı kulübün onun hakkında bilgi aldığını açıkladı; bu, Leipzig'in onu kadrosuna katmak için ödediği miktar.

Şöyle dedi: "Bana 20 milyon euronun büyük bir meblağ olduğunu söylediler, ben de onlara değerinin bir ya da iki yıl içinde iki ya da üç katına çıkacağını söyleyerek yanıt verdim."

Ancak gerçeklik beklentilerinden daha hızlı geldi; zira oyuncunun değeri yalnızca tek bir sezon içinde muazzam ölçüde arttı. Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardından, şimdi değeri 100 ila 120 milyon euro arasında değişen bir transferle ayrılmaya yakın hale geldi ve Avrupa futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olduğunu kanıtladı.