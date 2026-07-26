Bir gazete haberi, bu pazar günü, Fildişili Yan Diomande'nin Real Madrid'e transferinin, şu an ile transfer döneminin sonuna kadar takımın soyunma odasında yaşanacak yeni gelişmelerin sonuncusu olmayacağını belirtti.

"As" gazetesi, Diomande'yi kadroya katmak için Leipzig ile sürdürülen görüşmelerden de anlaşılacağı üzere, bazı oyuncuların ayrılmasının ve başkalarının katılmasının beklendiğini doğruladı.

2014-2025 sezonunda Leganes ile forma giyen kanat oyuncusu, Jose Mourinho yönetimindeki takıma katılan beşinci oyuncu olarak Real Madrid'e imza atmanın eşiğinde.

Bununla birlikte, bu, transfer döneminin sonundan önce Real Madrid'in soyunma odasında yaşanacak son değişiklik olmayacak.

Hızlı ve yetenekli Fildişili kanat oyuncusunun yanı sıra, Real Madrid kendisine yönelik herhangi bir ilgiyi yalanlamaya devam etse de, son günlerde Rodri'nin adı geniş çapta gündeme geldi.

Bu bağlamda "As" gazetesi, şimdiye kadar, hakkında çok tartışma yaşanan İspanyol orta saha oyuncusunun Real Madrid aracılığıyla İspanya Ligi'ne dönme isteği dışında yeni bir gelişme olmadığını doğruluyor.

Haftalar önce Real Madrid yönetiminin kesin bir reddi olarak değerlendirilen tutum, artık "Transfer piyasası eylül ayına kadar açık kalacak ve pek çok şey olabilir, ancak şimdiye kadar hiçbir şey olmadı" şekline dönüştü.

Kulüp içinde müzakere ihtimalini destekleyen sesler bu konuda ısrar etmeye devam ediyor, ancak işleri harekete geçirmek için gereken yanıtı alamıyorlar.

Real Madrid, özellikle Bernardo Silva'nın hiçbir ayrılık olmadan katıldığı orta sahada, başka oyunculara yer açmak için bazı oyuncuların ayrılmasına ihtiyaç duyuyor.

Geçen sezon neredeyse hiç forma giymeyen Ceballos'un kesin ayrılığının yanı sıra orta sahada yapılan tek hamle ise Tchouameni'nin sözleşmesinin yenilenmesi oldu.

Mourinho, takımının hızını ve doğrudan oyun anlayışını güçlendirme isteğini açıkça ortaya koydu. Mevcut kadrosundan tamamen memnun, ancak ideal formülü ararken kadroyu güçlendirmeyi ve köklü değişiklikler yapmayı da göz ardı etmiyor.

Dolayısıyla kadro, daha önce açıklanandan daha fazla değişikliğe sahne olacak. Yavaş yavaş, Dünya Kupası'nın ardından tüm oyuncular dönüyor ve teknik direktörün ve kulübün isteklerini yakından tanıyor.

Diomande transferinin tamamlanmasının ardından, Vinicius hakkında hangi tutumun ve kararların alınacağını görmek gerekiyor.

Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor ve Valdebebas yetkilileri onun geleceğini veya kulüpten ayrılışını bir an önce netleştirmek istiyor.

Sona yaklaşan mevcut sözleşmesinin uzatılması, yönetim kurulunun yönelimiyle çelişiyor.

Asensio, Gonzalo, Mastantuono, Brahim Diaz ve Camavinga gibi oyuncuların geleceklerinin netleşmesi gerekiyor. Son iki oyuncu, Real Madrid için oynamaya devam etme isteklerini açıkça ortaya koydu.

Stoperlere gelince, mevcut durumu değiştirmek isteniyor, ancak bu son derece zor olacak.

Jorge Mendes savunma oyuncusu için uygun bir adres ararken, Gonzalo ve Mastantuono ise önümüzdeki günlerde ayrılacaklarını biliyorlar; sırasıyla biri kalıcı transferle, diğeri kiralık olarak.