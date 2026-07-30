Diomande, Real Madrid yıldızının planını bozdu: Masada 12 seçenek var

Arjantinli Franco Mastantuono, önümüzdeki sezon Real Madrid'den ayrılmaya yaklaşıyor. Zira hem kulüp hem de oyuncu, kariyerinin bu döneminde kiralanmanın en iyi seçenek olacağı kanaatine vardı. Amaç, oyuncunun daha fazla süre bulması ve Santiago Bernabeu'daki büyük baskılardan uzakta gelişimini sürdürmesi.

İspanyol "As" gazetesine göre, 18 yaşındaki Mastantuono'nun geleceği, bu sezon A takım kadrosunda kalmaktan çok Real Madrid'den ayrılmaya daha yakın görünüyor. Kulüp, satın alma opsiyonu bulunmadan sezon sonuna kadar oyuncuyu kiralayacak uygun bir takım bulmaya çalışıyor. Odak noktası ise oyuncunun büyük Avrupa liglerinden birinde gelişimini sürdürmesi.

Nereye gideceği henüz kesinleşmese de oyuncunun masasında 12 teklif bulunuyor. Real Madrid yönetimi her teklifi titizlikle incelerken, kendisine düzenli forma şansı ve teknik gelişim garantisi verecek projeye öncelik veriyor.

Mastantuono, mevcut hazırlık döneminde bazı olumlu izlenimler bıraktı; Leganes ve Alcorcon karşılaşmalarında iyi bir görüntü sergiledi. Ancak henüz takım kadrosunda kalıcı bir yer edinemedi ve bu durum hem kulübü hem de oyuncuyu durumunu yeniden değerlendirmeye itti.

Raporlarda, ayrılışına ilişkin nihai kararın oyuncunun bu ayın ortasında teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı toplantıya ertelendiği belirtildi. Toplantıda, özellikle takım içindeki güçlü rekabet nedeniyle yeterli süre almanın zorluğu göz önüne alınarak, Madrid dışında bir sezon geçirmenin kariyeri için faydalı olacağı konusunda anlaşmaya varıldı.

Mastantuono, toplantıdan önce hâlâ takımda kendini gösterebileceğine inanıyordu. Ancak başta forvet Yan Diomande'nin transferi olmak üzere yeni transferler tabloyu değiştirdi ve kiralama seçeneği en olası çözüm hâline geldi.

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River Plate'e dönüş hesap dışı

River Plate, alt yapısında yetişen oyuncuyu geri almakla ilgilense de, oyuncunun Arjantin ekibine dönüşü tamamen ihtimal dışı görünüyor. Zira oyuncu ile Real Madrid, gelişimini Avrupa kıtasında sürdürmesi konusunda anlaştı.

River Plate, daha önce Mastantuono'yu geri getirme imkânını araştırmaya çalışmıştı. Kulübün bir heyeti, eski yıldız David Trezeguet eşliğinde Madrid'e gelerek aralarında Thiago Almada ve Mastantuono'nun da bulunduğu birçok transferi görüşmüştü. Son günlerde de girişimini yeniledi.

Ancak Real Madrid yönetimi ve oyuncu, Avrupa serüveninin devamının yeteneğini geliştirmek açısından daha faydalı olacağını değerlendirerek Arjantin'e dönüş fikrini reddetti.

İtalya ve İngiltere'den ilgi

Mevcut veriler, İtalya Ligi'nin Mastantuono için en yakın adres olabileceğine işaret ediyor. İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas yönetimindeki Como, oyuncunun hizmetlerini almak isteyenler arasındaydı; ancak takımın hemşehrisi Nico Paz'la anlaşmasının ardından bu ihtimal daha da azaldı.

Başka İtalyan kulüpleri de oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmakla ilgilendiğini gösterdi. Bunlar arasında Fiorentina ve Matias Soule'nin ayrılması hâlinde Roma'nın yanı sıra, iki kulüp arasındaki geçmiş transferlerin ardından Real Madrid ile iyi ilişkileri bulunan Milan da yer alıyor.

İngiltere'de ise Arjantinli oyuncuyu transfer etme isteğini gösteren ilk kulüp Fulham olmuştu. Ancak Fulham daha sonra yönünü değiştirerek, takıma katılmaya yaklaşan Gonzalo başta olmak üzere başka hedeflere odaklandı.

Real Madrid de Mastantuono da bekleme sürecini uzatmak istemiyor. Zira Arjantinli yeteneğin kariyerindeki bir sonraki adımı belirlemek için tüm seçenekler açık tutulurken, gideceği yerle ilgili nihai kararın bu hafta sonunda alınması bekleniyor.