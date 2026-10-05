Real Madrid'in yıldızı Fildişi Sahilli Yan Diomande, 8 maça çıktığı ancak bunların yalnızca ikisine ilk 11'de başladığı sezon başından bu yana İspanyol kulübündeki az forma şansı hakkında konuştu; ayrıca ismiyle anılmaya başlanan "süper yıldız" nitelemesini reddetti.

Trivela sitesi, Diomande'nin Fildişi Sahili'nin Kamerun'a karşı aldığı tek gol farklı mağlubiyetin ardından NCI kanalına yaptığı açıklamaları yayımladı.

Fildişi Sahilli oyuncu şöyle konuştu: "Değişen hiçbir şey yok. Orada az oynasam da çok antrenman yapıyorum ve antrenmanlar zorlu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bana güvenmesi ve bana çokça oyun süresi vermesi güzel bir şey."

Çıktığı her maça eşlik eden baskılar konusunda ise Diomande aynı sakinliği gösterdi ve şunları vurguladı: "Baskıyı seviyorum, çünkü bana kendimi aşma fırsatı veriyor. Ayrıca büyük beklentilerin olduğu bir kulüpte oynuyorum."

Leipzig'den 125 milyon euro karşılığında, ayrıca 15 milyon euro bonus ile gerçekleşen transferinin ardından 19 yaşındaki oyuncu, tarihin en pahalı Afrikalı futbolcusu olarak İspanya'ya geldi.

Real Madrid'e transferi ve Fildişi Sahili milli takımındaki rolünün artması, Diomande'ye bakış açısını değiştirdi.

Ancak NCI kanalı ona "süper yıldız" olarak konumunu nasıl yönettiğini sorduğunda, eski Leipzig oyuncusu bu nitelemeyi reddetmekte tereddüt etmedi.

Şunları vurguladı: "Bu her zaman güzel bir şey. Süper yıldız hikâyesini unutun, ben her zaman olduğum kişiyim. Belki sizin için öyleyimdir ama benim için ben aynı kişiyim. Her hâlükârda, özellikle ülkem için oynamak benim için büyük bir mutluluk. Ülkemin milli takım formasını her giydiğimde, kendimi başka her yerden daha iyi hissediyorum."