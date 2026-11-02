Real Madrid, kraliyet takımıyla geçirdiği süre içinde Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin Altın Top ödülünü kazanması halinde Leipzig'e ek bir maddi prim ödemek zorunda kalacak.

Real Madrid'in geçtiğimiz yaz Yan Diomande ile anlaşması, transfer piyasasının en dikkat çekici hamlelerinden biriydi. Kraliyet kulübü, Leipzig'den gelen ve futbol kariyerinin kısa olmasına rağmen en üst düzeyde dünyanın en umut vadeden kanat oyuncularından biri olduğunu kanıtlamayı başaran oyuncunun hizmetlerini almak için dev bir meblağ harcamıştı.

Transferin mali rakamları da sıradan değildi; başlangıç bedeli 125 milyon euroydu ve bazı şartların ve değişkenlerin gerçekleşmesi halinde 140 milyon euroya kadar yükselme ihtimali bulunuyordu.

"Sky Sports Almanya" ağı, bu şartlardan birinin Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun Real Madrid forması giydiği dönemde Altın Top ödülünü kazanması olduğunu ortaya koydu.

Alman ağının aktardığına göre, Diomande prestijli ödülü kazanmayı başarırsa Real Madrid Leipzig'e 2,5 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

Bu prim, Alman kulübünün spor direktörü Marcel Schäfer'in, başkanlığını Florentino Perez'in yaptığı kulüple yapılan müzakereler sırasında talep ettiği bir şarta dayanıyor.

Sahadaki az sayıdaki süresi ve çekingenliği nedeniyle bazı şüphelere yol açan bir sezon başlangıcının ardından Diomande, özellikle Villarreal karşılaşması sırasındaki Saliba'nın saçını çekme olayının ardından Vinicius Junior'ın İspanya Ligi'nde cezalı olmasından bu yana son haftalarda patlama yaptı.

Oyuncu, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımın oynadığı son altı maçın beşinde bir gol atmayı veya bir gol pası vermeyi başardı.

Diomande bu sezon 14 maça çıktı, bunların yedisine ilk 11'de başladı; bu maçlarda 4 gol kaydetti ve 4 asist yaptı. Ancak rakamlarından daha önemli olan, sahadaki varlığının takımın performansına yaptığı büyük etkiydi.

Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun savunmadaki özverisi ve topa sahip olduğunda sunduğu imkânlar, Real Madrid'e yeni bir ivme kazandırdı.

Onunla Vinicius Junior arasındaki kıyaslama kaçınılmaz hale geldi; izlenimler ve istatistikler, iki oyuncunun mevcut dönemde ortaya koyduğu seviye göz önüne alındığında, Diomande'nin ilk 11'de yer kapma yarışında şu an öne geçtiğini doğruluyor.

19 yaşındaki Diomande'nin Fildişi Sahili milli takımıyla önünde hâlâ uzun bir yol olmasına ve ortaya koyup kanıtlaması gereken daha çok şey bulunmasına rağmen, son bir aydaki dikkat çekici çıkışı tüm gözleri üzerine çekti.

Futbol tarihinin en pahalı oyuncularından biri olmaktan kaynaklanan baskılar kariyeri boyunca onunla birlikte olacak, ancak sahadaki seviyesi, onu kadroya katmak için ödenen dev mali rakamların abartılı görünüp görünmeyeceğini belirleyecek.