Leganes'in eski teknik direktörü Borja Jimenez, Leipzig'in yıldızı Fildişili Yan Diomande'nin doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olduğunu ve büyük bir kulübe transfer olmaya tamamen hazır olduğunu söyledi.

Jimenez ve oyuncu Enric Franquesa, Diomande'nin yeteneğinin patlamasına 2024-2025 sezonunda Leganes dönemi boyunca tanıklık etti.

Yaşı 19'u geçmemesine rağmen Diomande, piyasa değeri 1,5 milyon euro olan bir oyuncudan, değeri yaklaşık 90 milyon euro olarak tahmin edilen bir oyuncuya dönüştü ve adı şu anda Real Madrid'e transfer olmakla anılıyor.

Jimenez, Sport gazetesinin yayımladığı açıklamalarında şunları söyledi: "Elbette Diomande büyük bir kulübe transfer olmaya hazır, bunu Almanya Ligi'nde hafta be hafta kanıtlıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Diomande, en zor durumlarda bile çalım atma ve topla çıkma sanatına sahip. Son derece farklı bir oyuncu ve birçok yönden bana Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ı hatırlatıyor."

Şunları da dile getirdi: "Onunla ilgili ilk izlenim son derece etkileyiciydi. Mart 2025'teki son milli ara sırasında yedek takıma karşı oynanan bir maçtaydı. Ona yalnızca 45 dakika verdik çünkü sahada istediğini yapıyordu, ayrıca bir de gol attı."

Şu ifadeleri kullandı: "Zarar görmesinden korkuyorduk. Sürekli yön değiştirme, birinci sınıf oyunculara çok kolaymış gibi çalım atma konusunda müthiş bir yeteneğe sahipti. Etkisi çok büyüktü ve mücadelelerini sürekli tekrarladı, büyük bir fiziksel güce sahip. Bizi çok şaşırttı ve daha önce bunun gibi bir şey görmemiştim."

Leganes'teki eski takım arkadaşı Enric Franquesa ise şunları söyledi: "Beni çok şaşırtan bir oyuncuydu. Olgunluğu ve cesareti bizimle antrenman yaptığı ilk günden itibaren ortaya çıktı."

Şunları belirtti: "İlk andan itibaren onun farklı bir oyuncu olduğunu hissettik. En çok hatırladığım şey, A takıma çıktığında takım arkadaşlarımın yorumları. Herkes şöyle demeye başladı: Bu çocuğun oynaması gerekiyor."

Şunları dile getirdi: "Sonunda Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde yer alacak. Tüm özelliklere sahip. Bugün futbolda bulunması en zor şey, birebir mücadelelerde üstünlük kurma yeteneğidir ve o bu özelliğe sahip. Bu, ona herhangi bir büyük kulübün kapılarını açacak."