Diogo Jota resmen Liverpool'da

Premier Lig'in son şampiyonu, Wolverhampton'dan Portekizli hücum oyuncusunu kadrosuna kattı.

Son olarak 'ten Thiago Alcantara ile kadrosunu güçlendiren , transferde hız kesmiyor.

Kırmızılar, Wolverhampton'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Diogo Jota'yı da renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Haberin devamı aşağıda

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla imzalanan sözleşme süresi ve transferin mali detayları hakkında bir bilgi verilmese de İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Jota için yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

Daha fazla takım

Jota kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Benim ve ailem için çok heyecanlı bir gün. Çocukluğumdan bu yana tek hayalim Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynamaktı. Bir an önce işe koyulmak istiyorum. Liverpool dünyanın en iyi takımlarından birisi, hatta bence şu an dünyanın en iyisi çünkü Avrupa'nın son şampiyonu. Böyle büyük bir kulübe hayır demek imkansızdır. Burada elimden gelen en iyisini yaparak takıma katkı yapmak istiyorum." diye konuştu.

Wolverhampton'da üç sezon forma giyen Portekizli futbolcu çıktığı 134 resmi maçta 46 gol atıp 13 de asist yaptı.