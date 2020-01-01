Diogo Jota: Liverpool'un şampiyonluğu adil

Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Diogo Jota, Liverpool'un şampiyonluğu hak ettiğini dile getirdi.

Wolverhampton'ın golcüsü Diogo Jota, koronavirüs nedeniyle sezonun iptal edilmesi durumunda lig lideri 'a şampiyonluk kupasının verilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan Premier Lig'in geleceği konusunda soru işaretleri devam ederken, Joto, Mail Online'a yaptığı açıklamada en yakın rakibi ile arasında 25 puan farkı bulunan Liverpool'un şampiyonluğu hak ettiğini dile getirdi:

Haberin devamı aşağıda

"Karışık bir durum. Bu sezonu tamamlayamazsak eminim ki birkaç kişi bu duruma karşı çıkacaktır. Tabii ki karşı çıkanlar olabilir ama sanırım insanların yüzde 95'i bu konuda hemfikir olacak. Liverpool'un şampiyonluğu adil. Onlar bu yıl çok daha güçlüler ve oyunlarını daha fazla geliştirdiler. Biraz da şanslılardı. Ancak, bunlar şampiyon olmak için oldukça yeterli."

Daha fazla takım

Liverpool'un eski oyuncularından Ronny Rosenthal da, Liverpool Echo'ya verdiği demeçte Kırmızılar'ın Premier Lig'de şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğini belirtmişti:

"Premier Lig'de sezonu iptal etseler de etmeseler de Liverpool şampiyonluğu hak etti. Kimsenin buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Bence sezonu bitirmek adına beklemeli ve gerekirse gelecek sezonun fikstürünü de kullanmalılar. Ya da haftada iki maç yapılacak bir mini turnuva oynanabilir. Seyircisiz de olabilir."