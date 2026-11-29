Barcelona'nın Deportivo La Coruña filelerine attığı beş gol, takımın hanesine eklenen farklı bir galibiyetten ibaret kalmadı. Hansi Flick bu maçın ardından bir dizi önemli mesaj verdi: Oyuncularının zihniyetinden, maçın bazı bölümlerinde neden zorlandıklarından açıkça söz etti ve La Liga yarışını önemli ölçüde etkileyebilecek bir haftada, merakla beklenen Atlético Madrid maçı öncesinde onlardan ne beklediğini ortaya koydu.

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Alman teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında birçok konuya değindi. Maçlara ilk dakikadan itibaren güçlü başlamanın gerekliliğinden hücum performansına ve üçüncü gole dair yorumlarına, gol yeme sorununa ve Real Madrid'in mağlubiyetine bakışından Raphinha'ya yönelik övgülerine ve Atlético Madrid ile oynanacak maça ilişkin teknik değerlendirmesine kadar pek çok başlıkta konuştu.

Flick farklı bir zihniyet istiyor

Flick, özellikle takımın ligdeki son iki maçta skorda geriye düştüğünü hatırlatarak Barcelona'nın maçlara güçlü bir kişilikle başlaması gerektiği yönünde net bir mesaj verdi ve bu konunun soyunma odasında konuşulduğunu vurguladı.

Flick, "Sahada ilk saniyeden itibaren var olmalıyız ve bugün bunu iyi yaptık" dedi.

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Ancak beraberlik golünün ardından gelen zor dakikaları da göz ardı etmedi. Takımın 5 ya da 10 dakika kadar biraz zorlandığını, ardından kontrolü yeniden ele alıp ikinci golü bulduğunu ve sonrasında harika bir maç çıkardığını açıkladı.

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Alman teknik adam, üçüncü gole ayrıca değindi ve bu golün Barcelona'nın oynamasını istediği oyunu yansıttığını söyledi: Topu oyuncular arasında sakin bir şekilde dolaştırmak, ardından oyunun yönünü değiştirerek rakibi hareket etmeye zorlamak ve böylece boş alanlardan yararlanmak.

Takımının maçlara hükmetmek için gereken kaliteye sahip olduğunu, ancak bazı pozisyonlarda ve sahanın bazı bölgelerinde daha ciddi olması gerektiğini ekledi. Sadece topu hareket ettirmenin yetmediğini, rakibin de hareket ettirilmesi gerektiğini ve ancak bu şekilde değerlendirilecek alanların ortaya çıkacağını vurgulayan Flick, oyuncuların üçüncü golde bunu harika bir şekilde uyguladığını belirtti.

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Performanstan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Flick, Barcelona'nın maçın başında bazı zorluklar yaşadığını, ancak kalan 80 dakikada oyunun kontrolünü ele aldığını ve galibiyeti hak eden bir seviye ortaya koyduğunu söyledi.

Real Madrid'in mağlubiyeti

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Gol yemeye devam etmeleriyle ilgili olarak bir önceki maçın ardından olduğu kadar öfkeli olup olmadığı sorulan Flick, bu kez durumun farklı olduğunu açıkladı. Deportivo La Coruña'nın stadını ve harika taraftar atmosferini övdü, ev sahibinin Barcelona karşısında büyük bir maç çıkarıp ona zarar verme isteğine de dikkat çekti.

Gol pozisyonunda takımının daha iyi savunma yapabileceğini kabul etti, ancak maçın değerlendirmesinin bu anda takılıp kalmaması gerektiğini vurguladı. Değerlendirmenin oyuncuların tepkisini, kontrolü yeniden ele alma becerilerini, ardından ikinci golü bulup karşılaşmaya hükmetmelerini de kapsaması gerektiğini söyledi.

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Flick ayrıca Real Madrid'in bir gün önceki mağlubiyetinin ilk 11 tercihlerini etkilediğini yalanladı. Rakiplerin sonuçlarının kararlarını belirlemediğini ve Barcelona'dan her zaman beklenenin galibiyet olduğunu vurguladı.

Atlético maçı öncesi uyarı

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Flick, 3 gol atan Raphinha'nın performansını övdü. Brezilyalı oyuncunun bu performansı, Barcelona'nın 8 yıl önce Riazor'a yaptığı son ziyarette Lionel Messi'nin attığı hat-trick'i akıllara getirdi.

Alman teknik adam, Brezilyalı oyuncunun ortaya koyduğu performansı "çılgınca" olarak nitelendirdi. Maçtan sonra onunla sürekli pres yapması ve yoğun koşuları hakkında şakalaştığını, neden koşmayı ve rakiplere baskı yapmayı bırakmadığını sorduğunu anlattı.

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Flick, bunun Raphinha'nın tarzı ve zihniyeti olduğunu vurguladı. Oyuncunun gol atmaya büyük bir istek duyduğunu, topu kendisine iyi şekilde ulaştırabilen oyuncuların varlığından da yararlanarak tehlikeli olabileceği bölgelerde iyi konumlandığını belirtti ve harika bir dönem geçirdiğinin altını çizdi.

Flick ayrıca Dani Olmo'nun topa dokunmadan neredeyse gol attığı ilk gol pozisyonuna da değindi. İspanyol orta saha oyuncusunun pozisyonu bu şekilde değerlendirmeye karar vererek topu bilerek bıraktığına inandığını söyledi ve bununla oyuncunun zekâsına ve oyunu okuma becerisine işaret etti.

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Önümüzdeki çarşamba günü oynanacak Atlético Madrid maçıyla ilgili olarak ise Flick, Deportivo La Coruña karşısındaki galibiyetin üstünlüğün tekrarlanacağının garantisi olarak görülmesini reddetti. Maçın 0-0 başlayacağını ve rakibin, "harika bir teknik adam" olarak nitelendirdiği Diego Simeone yönetiminde güçlü bir takıma sahip olduğunu vurguladı.

Alman teknik adam, Simeone'nin yaptıklarına büyük saygı duyduğunu dile getirdi. Uzun yıllardır Atlético'yu çalıştırmasını ve kendini takıma adama konusunda açlığını ve tutkusunu korumasını inanılmaz bulduğunu söyledi, ancak onunla baş etmenin ve takımına karşı oynamanın her zaman kolay olmadığını da kabul etti.

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Flick, her 3 günde bir maç oynanacak olan bu haftayı son derece önemli olarak nitelendirdi. Ancak yalnızca bir sonraki maça odaklanma, ardından ona geçme ilkesinden vazgeçmedi ve oyuncuların bu mesajın tekrarlanmasından bıkmamış olmasını umduğunu söyledi.

Flick, sözlerini Barcelona'nın şu anda Atlético Madrid'in 4 puan önünde olduğunu, ancak 14. haftanın hâlâ çok erken bir dönem olduğunu, 24 maçın ve toplanabilecek çok sayıda puanın kaldığını belirterek tamamladı. Şampiyonluk yolunun hâlâ uzun olduğunu ve Deportivo galibiyetinin, hâlâ çok çalışma ve odaklanma gerektiren bir yolculukta yalnızca bir adım olması gerektiğini vurguladı.