DİNLE: Süper Lig'de haftanın tahminleri
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Opta Türkiye Şefi Barış Gerçeker ve Goal Türkiye editörü Alp Çolak, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, Burak Yılmaz'ı, El Clasico'yu, Kylian Mbappe'yi ve Süper Lig'de haftanın maçlarını konuştular.
00:01 Beşiktaş derbide neleri yanlış yaptı? Fenerbahçe nasıl geri döndü?
26:30 Burak Yılmaz, ikinci Beşiktaş döneminde değiştiğini gösteriyor mu?
40:36 El Clasico neden eski çekiciliğini yitirdi? Tek sebep Ronaldo’nun gitmesi mi?
01:03:56 PSG’den Mbappe mi daha önce ayrılır, Neymar mı?
01:14:21 Süper Lig’de haftanın tahminleri