DİNLE: Süper Lig'de haftanın tahminleri

Opta Türkiye ekibi şefi Barış Gerçeker ve Goal Türkiye editörü Alp Çolak, Neyse ki Yarın Cuma'nın yeni bölümüyle karşınızda.

Opta Türkiye Şefi Barış Gerçeker ve Goal Türkiye editörü Alp Çolak, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini, Burak Yılmaz'ı, El Clasico'yu, Kylian Mbappe'yi ve Süper Lig'de haftanın maçlarını konuştular.

00:01 Beşiktaş derbide neleri yanlış yaptı? Fenerbahçe nasıl geri döndü?

26:30 Burak Yılmaz, ikinci Beşiktaş döneminde değiştiğini gösteriyor mu?

40:36 El Clasico neden eski çekiciliğini yitirdi? Tek sebep Ronaldo’nun gitmesi mi?

01:03:56 PSG’den Mbappe mi daha önce ayrılır, Neymar mı?

01:14:21 Süper Lig’de haftanın tahminleri