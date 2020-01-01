Şampiyonlar Ligi

Dinamo Kiev, Olympiakos ve Ferencvaros, Şampiyonlar Ligi'nde

Goal Türkiye
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Dinamo Kiev Verbic 2019
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Sonuçlar şöyle:

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    Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)

    Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)

    Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)

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