Dinamo Kiev, Olympiakos ve Ferencvaros, Şampiyonlar Ligi'nde
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AA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.
Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.
Sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)
Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)
Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)