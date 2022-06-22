Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçını nerede oynayacak?

2022/23 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmek isteyen Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi karşısında ön eleme maçından olumlu sonuç çıkartmayı bekliyor.

İlk maçın Dinamo Kiev'in sahasında, rövanşın ise İstanbul'da oynanması gerekiyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ilk maç farklı bir ülkede düzenlenecek.

Peki temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçı nerede oynayacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı nerede düzenlenecek?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Polonya'da oynanacak.

Mücadele Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da düzenlenecek.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi 19 Temmuz'da olacak. İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşması ise 26 Temmuz'da düzenlenecek.

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi Exxen'den canlı yayınlanacak.

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