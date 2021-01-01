Dimitrios Pelkas'ın deplasman şovu Erzurum'da da devam etti

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitiros Pelkas, BB Erzurumspor maçında 1 gol 1 asistle oynayarak muhteşem serisine devam etti.

'de Dimitrios Pelkas fırtınası esmeye devam ediyor.

Yunan oyuncu, zor geçmesi beklenen maçınının yıldızlarından biriydi. Karşılaşmanın kilidini çözen golde Mert Hakan'a asist yapan Pelkas, 48. dakikada da şık bir vuruşla fileleri havalandırarak fişi çeken isim oldu.

Pelkas, bu sezon deplasmanlardaki yüksek formuyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de 7 deplasman maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Başarılı orta saha, Kadıköy'deki tek gol katkısını geçen hafta oynanan maçında yaptı.

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Pelkas, sezon başında PAOK'tan transfer edilmişti.