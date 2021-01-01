Dimitrios Pelkas'ın deplasman şovu Erzurum'da da devam etti
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AA
Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas fırtınası esmeye devam ediyor.
Yunan oyuncu, zor geçmesi beklenen BB Erzurumspor maçınının yıldızlarından biriydi. Karşılaşmanın kilidini çözen golde Mert Hakan'a asist yapan Pelkas, 48. dakikada da şık bir vuruşla fileleri havalandırarak fişi çeken isim oldu.
Pelkas, bu sezon deplasmanlardaki yüksek formuyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de 7 deplasman maçına çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Başarılı orta saha, Kadıköy'deki tek gol katkısını geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında yaptı.
Pelkas, sezon başında PAOK'tan transfer edilmişti.