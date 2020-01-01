Dimitar Berbatov: Tek çözüm; Bale'in Real Madrid'den ayrılması

Dimitar Berbatov, profesyonel davranmayan Gareth Bale'in Real Madrid'den ayrılmasının tek çözüm olduğunu söyledi.

Dimitar Berbatov, forması giyen Gareth Bale'i profesyonel olmayan davranışları nedeniyle eleştirdi.

Teknik direktör Zinedine Zidane'nın planları arasında yer almayan ve uzun süredir ilk 11'de şans bulamayan Galli oyuncu, maçında yedek beklerken maçın sonuna maskeyi gözlerinin üzerine doğru çekti ve uyukladı. Zidane'nın beşinci oyuncu değişikliği hakkını Brahim Diaz'dan yana kullanmasının ardından yeniden kameralara yakalanan Bale, bu karara kahkahalarla tepki gösterdi.

Bale'in 'dan eski takım arkadaşı Berbatov ise Betfair'e yazdığı yazıda, "Olanları gördüğümde, inanamadım. Maskeyle gözlerini örtmesini ve uyuyor taklidi yapmasını hayretle izledim. Bunu asla onaylayamam. Çok acemice ve Real Madrid'e karşı büyük bir saygısızlık" ifadelerini kullandı.

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Berbatov, Galli futbolcunun takımdan ayrılmasının tek çözüm olduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bale'i oynarken izlemeyi seviyorum. Aynı durumları ben de yaşadım ancak bu tür bir tepki aşırıya kaçıyor. Madrid'in Bale problemine bir çözüm bulması gerekiyor. Sanırım tek çözüm Bale'in Real Madrid'den ayrılması. Eğer Madrid taraftarı olsaydım ve bir oyuncunun bu şekilde davranışlar sergilediğini görseydim, çok öfkelenirdim."

Bale bu sezon 16 lig maçına çıktı ve 12'sinde ilk 11'de başladı. 30 yaşındaki oyuncu son dönemde sık sık sakatlıklar da yaşadı.