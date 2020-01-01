Dimitar Berbatov: "Ronaldo, yılbaşında bile alkol almazdı"

Dimitar Berbatov, Ronaldo hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

'nun yıllarından takım arkadaşı olan Dimitar Berbatov, Portekizli efsane futbolcu hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

"Onunla oynadığım için çok şanslıydım"

Ronaldo ile bir sezon forma giyme şansı yakalamış olan Berbatov, AS'a şu şekilde konuştu: "Ronaldo ile oynadığım için çok şanslıydım. Onunla antrenman yapmak gerçekten savaşta olmak gibiydi. Çünkü ikimizde kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorduk. Ronaldo takımdaki rekabetçi ortamı arttıran bir oyuncuydu."

"En iyisi olmaya kararlıydı"

Berbatov, Ronaldo'nun azimli yapısından da şöyle bahsetti: "En iyisi olmaya karar vermişti. Antrenmana her geldiğimde Ronaldo'nun çoktan spor salonunda çalışmaya başlamış olduğunu görürdüm. Ardından yüzmeye gider ve ekstra bir de çalışma programı ile antrenmana devam ederdi. Daha sonra tekrar spor salonuna dönerdi."

"Kendine çok iyi bakardı"

Berbatov, sözlerine devam etti: "Yılbaşı için partiler ve eğlenceler düzenliyorduk. Takımdaki oyuncular harika vakit geçiriyordu. Ancak Ronaldo bu eğlencelerde çok profesyonel davranıyordu. Yılbaşı gecelerinde bile alkol tüketmiyor ve kendine çok dikkat ediyordu."

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Ronaldo 6 sezon giymiş olduğu Manchester United formasıyla çıkmış olduğu 288 maçta 118 gol atmıştır. Ayrıca Portekizli efsane bu süreç boyunca, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 İngiltere Premier Lig'i Şampiyonluğu yaşamış ve 1 Ballon D'or ödülüne layık görülmüştü.