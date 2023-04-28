Dimitar Berbatov kariyeri boyunca formasını değiştirmek istediği tek oyuncuyu açıkladı

Bulgar efsane Dimitar Berbatov, kariyeri boyunca formasını yalnız tek bir oyuncuyla değiştirdi.

Dimitar Berbatov iz bırakarak kariyerini noktaladı

Futbol oynadığı sürede formasını kimseyle değiştirmek istemedi

Tek bir oyuncu hariç

NE OLDU? 2018'de emekli olan Dimitar Berbatov, Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi kulüplerin formasını giydiği kariyerinde adını elit oyuncular arasına yazdırdı. Premier Lig'de toplam 229 maça çıkan Berbatov, 94 gol, 47 asist kaydetmişti. Eski günlerine geri dönen Bulgar efsane, formasını yalnızca Ronaldo ile değiştirdiğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? BT Sport'a konuşan Berbatov, formasını hiçbir oyuncuyla değiştirmediğini ancak Brezilyalı Ronaldo Nazario'ya bir istisna uyguladığını söyledi: "Futbol kariyerim boyunca hiçbir oyuncuyla formamı değiştirmedim. Açıkçası herkese saygı duyuyordum ama kime karşı oynadığımı asla önemsemedim. Ama arada bir formasını istediğim bir oyuncu vardı. Bu isim Ronaldo'ydu. O olağanüstü bir oyuncuydu. Bunu hepimiz biliyoruz. Leverkusen'deyken Bernabeu'da oynadık, o zamanlar çok utangaçtım ama yine de formasını istedim. 1-1 kaldığımız o maç, gol atmıştım."