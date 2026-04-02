Dikkatli olmak gerekiyor... Bellingham ne zaman Real Madrid'de ilk 11'de yer alacak?

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, geçen Şubat başında geçirdiği uzun süreli sakatlıktan dönen İngiliz oyuncu Jude Bellingham'a temkinli bir yaklaşım sergilemeyi planlıyor.

Bellingham sakatlığından sonra Real Madrid'in Atlético Madrid ile oynadığı derbi maçında, milli takım arası başlamadan önce sadece 17 dakika süreyle yedek olarak sahaya çıktı ve ardından İngiltere milli takımının kampına katıldı.

İspanyol "AS" gazetesi, Jude Bellingham'ın geri döndüğünü ancak henüz tam kondisyonuna kavuşmadığını, takıma dönmenin bir şey, tam kondisyona ulaşmanın ise başka bir şey olduğunu ve bu nedenle biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Gazete şöyle devam etti: "Bu, Real Madrid teknik ekibi ve İngiltere milli takımı tarafından üzerinde anlaşmaya varılan bir sonuçtur. Jude bu süreyi Londra'da Three Lions ile geçirdi, ancak oynamaya hazır değildi ve bir dakika bile oynamadı."

"Herkes, Jude'un kendisi de dahil olmak üzere, nüksetme riskinin hafife alınmaması gerektiği konusunda hemfikir. Bu sadece onun için değil, Dünya Kupası'nın yaklaşması nedeniyle de geçerli."

Bellingham'ın tıbbi onayı aldığını, ancak Real Madrid'in ilk on birine dönmek için henüz tam olarak hazır olmadığını belirtti.

Bellingham, geçen hafta ve hafta sonunu İngiltere milli takımıyla geçirdi. Akıllı ve sakin bir şekilde antrenman yaptı, ancak fiilen oynamadı; Uruguay ve Japonya maçlarında forma giymedi.

Bellingham dün Madrid'e döndü ve şu anda Valdebebas'ta bulunuyor. Orada Kraliyet Takımı'na katılacak, ancak sıkı bir tıbbi gözetim altında olacak.

Gazete şöyle devam etti: "Tedbirli olmak gerekiyor: Bellingham, Cumartesi günü Real Mallorca karşısında ilk 11'de başlamayacak ve Salı günü Bayern Münih ile oynanacak ilk maçta da ilk 11'de başlamayacağı neredeyse kesin. Her iki maçta da kadroda yer alacak ve birkaç dakika sahaya çıkabilecek, ancak dönüşü kademeli olacak."

Ve şöyle devam etti: "Hedef elbette, Bellingham'ın sonunda tartışmasız bir şekilde ilk on birin vazgeçilmez bir oyuncusu olması. Ancak bu, kısa vadede orta vadeli bir hedef; iyi performans gösteren kadro değişmeden kalacak: sağ kanatta, sahanın her yerinde serbestçe hareket eden Federico Valverde, orta sahada Tiago Petarich ve Aurélien Tchouaméni, sol kanatta ise Arda Güler. Bu, Manchester City'yi eleyen orta saha kadrosu ve bu şekilde devam etmesi bekleniyor."

Real Madrid'in Mallorca karşısında ilk on birinde beklenen tek değişiklik forvet hattında olacak; Mbappé, Mallorca karşısında ilk on birde başlayacak ve bu da İbrahim Díaz'ı yedek kulübesine geri gönderecek.

Bellingham'ın takıma nasıl dahil edileceği konusu, gelecekte de gündemde kalacak ve Arbeloa bir noktada ona yer açmak için Güler veya Thiago'yu yedek kulübesine oturtma kararı almak zorunda kalacak, ancak bu an daha sonra gelecek.

Şu anda Bellingham, henüz tam olarak forma girmediği için ilk 11'de oynamaya hazır değil ve %100 hazır hale gelmek için daha fazla zamana ihtiyacı var. Tıbbi onayı almak bir şey, gerçek maçlara hazır olmak ise başka bir şey.

Gazete, en gerçekçi senaryonun Bellingham'ın iki hafta sonra Münih'te, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında tam formuna kavuşarak geri dönmesi olduğunu belirtti. O zamana kadar temkinli olmak temel ilke olmaya devam edecek.

