Valentijn Driessen, Tolu Arokodare'nin rakibi Marcos Leonardo hakkındaki övgü dolu sözlerine büyük şüpheyle yaklaşıyor. Ajax'ın forveti, perşembe akşamı FC Midtjylland karşısında alınan 6-1'lik galibiyetin ardından Brezilyalı oyuncuyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. Ancak Driessen'e göre bu sözlere fazla anlam yüklenmemeli.

Tolu, perşembe akşamı FC Midtjylland karşısında attığı iki gol ve yaptığı bir asistle Ajax için yine önemli bir rol oynadı. 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, on altı maçta on iki gol ve dört asiste ulaşmasına rağmen karşılaşmanın ardından en çok Marcos Leonardo'nun golüne sevindi. Yetmişinci dakikada Tolu'nun yerine oyuna giren Brezilyalı oyuncu, skoru 6-1'e getirdi.

Maçın ardından Ziggo Sport'a konuşan Tolu, rakibinin başarısına içtenlikle sevindiğini söyledi. Forvet, "Onun adına mutluyum ve umarım bu gol özgüvenini artırır" dedi. "Bu bir takım sporu. Ben gol atmazsam umarım Leo atar."

Mike Verweij, Tolu'nun sözlerinden etkilendi ve forvetin samimi olduğunu düşünüyor. Ajax'ı takip eden gazeteci, Kick-off podcast'inde De Telegraaf için "Bu gerçekten samimi görünüyor" dedi. Driessen ise buna sert tepki gösterdi: "Bırak bu saflığı, hiç de samimi değil."

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Verweij görüşünde ısrar ederek Driessen'e Tolu'yla şahsen kaç kez konuştuğunu sordu. Driessen, "Bu benim için hiç önemli değil" yanıtını verdi. "Profesyonel futbolu çok iyi tanıyorum ve insanların nasıl olduğunu biliyorum."

Driessen'e göre sonuçta her profesyonel futbolcu kendi kariyerini düşünüyor. "Kariyerleri sona erip futbolu bıraktıklarında hepsi sahada on bir ayrı şirket olduğunu söyleyecektir" dedi. "Oynama fırsatı bulamazsan kariyerini de ilerletemezsin ve çok daha az para kazanırsın. Bu Tolu için de geçerli."

Verweij, Tolu'nun diğer birçok futbolcudan farklı göründüğü görüşünü korudu ancak Driessen ikna olmadı. Gazeteci, "Bunu şu anda söyleyebiliyor çünkü ikinci plana düşmüyor" diye vurguladı. Verweij, Tolu'nun muhtemelen Marcos Leonardo için en iyisini istediğini, ancak bunu kendi konumu pahasına istemeyeceğini söyleyince Driessen, "Ben de bunu söylüyorum. Asla kendi zararına değil" yanıtını verdi.

Driessen daha sonra, yedek kulübesinde içten içe öfkelense de yedek kaldığında genellikle profesyonel davranan bir futbolcuya örnek olarak Pierre van Hooijdonk'u gösterdi. Driessen, "Yani isyan etmezdi" diye hatırlattı. "Tolu'nun isyan edeceğini söylemiyorum ama aksi hâlde profesyonel futbolcu da olamazsın."