Diğerlerinin göremediğini görüyor… Guardiola’nın Dünya Kupası’ndaki kehaneti nasıl gerçekleşti?

Pep Guardiola’nın sözleri, öğrencisi Rodri’ye yönelik basit bir iltifat değil, 2026 Dünya Kupası’nda yaşanacakların erken bir öngörüsü gibi görünüyordu.

Birçok kişi, İspanyol orta saha oyuncusunun çapraz bağ yaralanmasının ardından eski formuna kavuşabileceğinden şüphe duyarken, Manchester City teknik direktörü dikkat çeken bir açıklamada, futbolseverlerin Dünya Kupası sırasında Rodri’nin en iyi halini göreceklerini vurguladı.

Turnuva öncesi tahmin

Geçtiğimiz Ekim ayında, Rodri’nin sakatlığından birkaç ay sonra Guardiola, oyuncunun eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğini vurguladı ve hatta Dünya Kupası’nda en iyi performansını sergileyeceğini öngördü; oysa o dönemde pek çok kişi, bu büyüklükteki bir sakatlıktan sonra ritim ve özgüveni yeniden kazanmak için uzun bir süre gerekeceğini düşünüyordu.

Ancak o zamanlar sadece teknik direktörünün iyimserliği gibi görünen şey, birkaç ay sonra tüm dünyanın tanık olduğu bir gerçeğe dönüştü. Rodri, turnuvaya giderek yükselen bir performansla girdi, ardından eleme turlarında seviyesini zirveye çıkardı ve İspanya milli takımının Dünya Kupası şampiyonluğuna giden yolda beyin rolünü üstlendi.

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O, sadece savunma görevlerini yerine getiren bir ön libero değildi; takımın tüm hatlarının gerçek motoruydu. Maçın ritmini kontrol ediyor, takım arkadaşlarına yön gösteriyor ve hareketleri, pasları ve kusursuz pozisyon alışı sayesinde savunmacılara, orta saha oyuncularına ve forvetlere sürekli üstünlük sağlıyordu.

Dünya Kupası’nda tarihi rakamlar

Rodri'nin hakimiyeti sadece performansa yansımadı, rakamlara da yansıdı. 1394 isabetli pasla Dünya Kupası tarihinin en fazla isabetli pas yapan oyuncusu oldu ve Brezilyalı Dunga'nın elinde bulunan önceki rekoru geride bıraktı.

Arjantin ile oynanan final maçında ise İspanyol orta saha oyuncusu, 106 pasın 101’ini isabetli bir şekilde tamamlayarak %95’lik bir isabet oranı yakaladı ve İspanya’nın maça hakimiyet kurmasına doğrudan katkıda bulunurken, Arjantin’in alışılagelmiş oyun tarzını uygulamasını engelledi.

Rodri, efsanelerin yanına adını yazdırdı

Rodri, İspanya'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımakla yetinmedi; Avrupa Şampiyonası'nı da kazanarak kariyerine yeni bir başarı ekledi ve her iki turnuvada da en iyi oyuncu ödülünü alarak profesyonel kariyerinin en iyi dönemini yaşadığını kanıtladı.

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İspanyol orta saha oyuncusu, savunma gücü, top hakimiyetindeki sakinlik ve baskı altında takımı yönetme yeteneğini bir araya getiren modern bir defansif orta saha oyuncusunun ideal örneğini sunuyor; hatta pek çok kişi onu futbol tarihinin bu pozisyonda en iyilerinden biri olarak görüyor.

Rodri, Fransız Zinedine Zidane ile Alman Gerd Müller ve Franz Beckenbauer’in ardından, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Altın Top ödüllerini kazanan tarihteki dördüncü oyuncu oldu.

“Pep’i dinleyin”

İronik olan ise Guardiola’nın kehanetinin turnuva bittikten sonra bile gerçekleşmiş olmasıydı. Rodri, stadyumdan ayrılırken bir gazetecinin Dünya Kupası öncesinde teknik direktörünün yaptığı açıklamalarla ilgili sorusuna sadece gülümsemekle yetindi ve “Pep’i dinlemelisiniz… O asla yanılmaz” dedi.

Bu sözlerle Rodri tartışmaya son verdi ve kendisinde en iyi versiyonu herkesten önce gören bu adamın, başkalarının göremediğini gerçekten farkında olduğunu vurguladı.