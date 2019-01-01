Diego Simeone'den Falcao sözleri

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski futbolcusu Radamel Falcao hakkında konuştu.

İspanyol basınına konuşan Diego Simeone, Galatasaraylı Radamel Falcao’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Kolombiyalı oyuncuyla hem River Plate’de hem de ’de birlikte çalıştığı için şanslı olduğunu kaydeden Simeone, “Falcao, Atletico’da sonuca giden, patlayıcı, skorer ve soğukkanlı bir golcüydü. River’da takımımdaydı; kazandım. Atletico’da takımımdaydı; kazandım” dedi.

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Falcao ile harika bir dostluğu olduğunu söyleyen Arjantinli teknik adam, “Onu gerçekten çok seviyorum. Atletico’nun son yıllardaki en iyi forvet oyuncularından biriydi” diye konuştu.

Sezon başında 'dan 'a transfer olan Falcao çıktığı 5 resmi maçta 1 gol attı.