Diego Simeone: Atlar gibi olmalıyız

Atletico Madrid'in başarılı çalıştırıcısı, takımının başarı reçetesini ilginç bir örnekle verdi.

'da üç maç üst üste beraberlik alan , kötü serisini Athletic Bilbao karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle sona erdirdi.

Saul ve Morata'nın golleriyle zafere uzanan Atletico, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Leverkusen galibiyetinin üstüne bu üç puanla nefes aldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Atletico Madrid'in Arjantinli hocası Diego Simeone, takımına ilginç bir benzetmeyle tavsiye verdi:

Haberin devamı aşağıda

"Sonsuza kadar birlik olmalıyız. Yeni bir takımız ama oyuncusundan taraftarına aynı atlar gibi aynı yöne doğru hareket etmemiz gerek"

Taraftarlara teşekkürlerini ileten Simeone, "Tribünler yine muhteşemdi. Son üç maçta 180 bin seyirci geldi. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

Atletico Madrid, La Liga'nın 11. haftasında 'in konuğu olacak.