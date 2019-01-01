Diego Simeone, 2022'ye kadar Atletico Madrid'de!

Atletico Madrid, Teknik Direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini yeniledi...

Atletico Madrid Kulübü, Teknik Direktör Diego Simeone'nin sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını resmen duyurdu.

2011 yılından bu yana Atletico Madrid'in başında olan Arjantinli teknik adam, İspanyol kulübünde bir La Liga, bir İspanya Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, iki UEFA Avrupa Ligi, iki UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

Atletico Madrid, 48 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 2014 ve 2016 yıllarında ise Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.