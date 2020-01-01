Diego Lugano, Lemos'u anlattı

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lemos hakkında konuşan Lugano, kendisiyle kıyas yapmanın doğru olmadığını vurguladı.

'nin eski yıldızı Diego Lugano, vatandaşı Mauricio Lemos hakkında konuştu.

TRTSpor'a açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki futbol adamı, Lemos'un kendisiyle kıyaslanmasının doğru olmayacağını söyledi;

"Fenerbahçe Lemos transferinde epey yol kat ettikten sonra beni aradı. Ben de oyuncuyla ilgili bildiklerimi kulüp yetkililerine anlatarak referans oldum. Transferin öncesinde veya sonrasında Lemos’la konuşma fırsatım olmadı."

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Daha fazla takım

"Fenerbahçe’nin yeni Lugano’su olur analizi doğru olmayabilir. Lemos bana kıyasla daha daha teknik ve hızlı bir oyuncu.".

Lemos’un henüz yaşının gen ve gelişime müsait olduğunu belirten Lugano, "Milli takımda alt yaş milli takımlarının çok önemli oyuncularından biriydi. Erken sayılacak yaşta Avrupa’ya transfer oldu. Belki büyük beklentilerin altında kaldı ama henüz yaşı genç ve kendini geliştirmek için zamanı var. Nihayetinde Avrupa’da birkaç sene geçirdikten sonra Fenerbahçe’ye geldi." ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi Lemos’un da sarı lacivertli formaya uzun yıllar hizmet etmesini isteyen Diego Lugano, "Bu hem oyuncu hem de kulüp için iyi bir kazanım olabilir. Umarım gelecekte bugüne baktığımızda iyi bir transfer hikayesi olduğunu söyleyebiliriz" cümleleri ile sözlerini noktaladı.