Diego Costa'ya sekiz maç ceza verildi
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Diego Costa İspanya Futbol Federasyonu tarafından sekiz maç cezaya çarptırıldı.
Costa, La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid'in Barcelona ile karşılaştığı mücadelede, maçın 28. dakikasında İspanyol Hakem Gil Manzano'ya küfür ettiği ve fiziksel temasta bulunduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti.
Futbolu bırakacak yaşta olsalar da takımlarını sırtlıyorlar
İspanya Futbol Federasyonu direkt gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan futbolcuya 8 maç ceza verdi. 30 yaşındaki oyuncu böylece La Liga'da kalan 7 hafta boyunca forma giyemeyecek.
Sezonu kapatan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı.