Diego Costa'ya sekiz maç ceza verildi

Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Diego Costa, Barcelona maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle sekiz maç cezaya çarptırıldı.

Diego Costa İspanya Futbol Federasyonu tarafından sekiz maç cezaya çarptırıldı.

Costa, 'nın 31. haftasında 'in ile karşılaştığı mücadelede, maçın 28. dakikasında İspanyol Hakem Gil Manzano'ya küfür ettiği ve fiziksel temasta bulunduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti.

İspanya Futbol Federasyonu direkt gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan futbolcuya 8 maç ceza verdi. 30 yaşındaki oyuncu böylece La Liga'da kalan 7 hafta boyunca forma giyemeyecek.

Sezonu kapatan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı.