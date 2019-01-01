Diego Costa'ya boyun fıtığı teşhisi!

Deneyimli futbolcu Diego Costa'nın nisan ayına kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

ekibi 'de forma giyen Diego Costa'ya, boyun fıtığı teşhisi konuldu.

Atletico Madrid, antrenmanlara çıkmayan Costa'nın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki deneyimli forvetin sağlık kontrollerinin devam ettiği ve ameliyat edilip edilmeyeceğinin kesinleşeceğini bildirdi.

Costa'nın ameliyat edilmesi durumunda nisan ayına kadar oynayamayacağı söyleniyor.

La Liga'da geride kalan 13 haftada Atletico Madrid 24 puanla, ve 'in ardından 3. sırada yer alıyor.