Diego Costa'nın sözleşmesi feshedildi

Adı Türk kulüpleriyle de anılan 32 yaşındaki futbolcu serbest kaldı.

, Diego Costa'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

devi, asıllı İspanya Milli Takımı oyuncusunun kişisel nedenlerle kulüpten ayrılmak istediğini yönetime ilettiğini ve bu isteğin kabul edildiğini duyurdu.

Costa'nın Haziran 2021'de sona erecek sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Luis Suarez'in transferinden sonra forma şansı bulmakta zorlanan ve bu sezon sadece 7 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncunun adı, ve başta olmak üzere, Türk kulüpleriyle de anılıyor.

Diego Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı Atletico Madrid'de 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.

Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA şampiyonlukları yaşamıştı.